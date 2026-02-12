Yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euro sınırının kaldırılmasıyla birlikte gümrük maliyetleri artarken, Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan e-ticaret platformu Temu’dan dikkat çeken bir adım geldi.

Shiftdelete’de yer alan habere göre Temu, Türkiye’de ithalatçı bir şirket kurarak gümrük işlemlerini doğrudan kendi üzerinden yürütmeye başladı. Böylece bireysel kullanıcıların gümrük süreçleriyle uğraşmasının önüne geçildi.

Yeni sistemde gümrük işlemleri müşteriler adına değil, şirket adına gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar alışveriş sırasında vergilerini ödeyerek siparişlerini tamamlıyor. Ürünler ise şirket sorumluluğunda gümrükten çekilerek doğrudan teslimat adreslerine gönderiliyor.

Söz konusu adımın, son dönemde artan fiyatlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yurt dışı alışveriş sürecinde Temu’ya rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendiriliyor.