“YENİ KUŞAK GÜÇLÜ LİDERİ YENER”

Aksoy’a göre siyasette temel kurallardan biri, yaklaşık 25 yılda bir yaşanan kuşak değişimi. İsmet Paşa–Ecevit ve Erbakan–Erdoğan örneklerini hatırlatan Aksoy, bu dönüşümün Türkiye’de siyasal sonuç üreten bir dinamik olduğuna dikkat çekti. Aksoy, mevcut dönemde bu değişimin temsilcisi olarak Ekrem İmamoğlu’nun öne çıktığını ifade etti.

İMAMOĞLU ANALİZİ: 2019’DAN BERİ ERDOĞAN’IN GERİSİNE DÜŞMEDİ

Ertan Aksoy, yapılan ölçümlerde Ekrem İmamoğlu’nun 2019 Eylül ayından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerisine hiç düşmediğini belirtti. Aksoy’a göre iktidarın yargı hamleleri de bu tabloyla bağlantılı; baskının temel motivasyonu, “yenilgi korkusu” olarak okunabilir.

BİLAL ERDOĞAN DEĞERLENDİRMESİ: AİLEYE KAPANMA STRATEJİSİ

Aksoy, Bilal Erdoğan’ın son dönemde artan profilini doğrudan bir “liderlik devri” olarak görmediğini söyledi. Bu durumu iktidarın zamanla çevresine olan güveninin azalması ve “aileye doğru kapanma” eğilimiyle ilişkilendiren Aksoy, Türkiye sosyolojisinde babadan oğula geçişin güçlü bir karşılık üretmesinin zor olduğunu savundu.

HAKAN FİDAN: CİROLAR LİDERE, MALİYETLER KURMAYLARA YAZILIR

Aksoy, Hakan Fidan’ın toplumsal karşılığının yüksek olduğunu belirtirken, lider partilerinde kurmayların her zaman risk altında bulunduğunu vurguladı. “Cirolar lidere, maliyetler kurmaylara yazılır” kuralını hatırlatan Aksoy, Fidan’ın çok güçlendiği bir eşikte sistem tarafından pasifize edilme ihtimalinin artabileceğini dile getirdi.

2027 YOLUNDA MUHALEFET: HUKUKA SIĞINMAK YERİNE SAHADA PLANLA KAZANILIR

Aksoy’a göre muhalefet, “Erdoğan aday olamaz” gibi hukuki tartışmalara yaslanmak yerine, sahada kazanacak bir “kurmay planı” ile ilerlemeli. Seçimlerin yalnızca isimlerle değil, somut kalkınma ve refah politikalarıyla kazanılacağını belirten Aksoy, iktidarın kendini “iş konuşan”, muhalefeti ise “hak arayan” pozisyonuna sıkıştırmaya çalıştığını söyledi. Bu baskıyı kırmanın yolunun da toplumun önüne reel, inandırıcı bir gelecek vizyonu koymaktan geçtiğini vurguladı.