Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programına katıldı. Erdoğan, bugün Türkiye sınırlarına İran tarafından gönderilen mühimmat parçası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİN YILLIK TARİHİMİZDE DEFALARCA GÖSTERDİK"

Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden birinin asker millet tanımı olduğunu belirten Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik" sözlerini sarf etti.

"Tarih boyunca bize ömür biçenler, bize hasta adam yaftası vuranlar, bizi bu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenler oldu" diyen Erdoğan, "Ezan-ı Muhammediilerimizi susturmaya, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler müstevliler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Önce Çanakkale'de, en son istiklal harbimizde, harim-i ismetimize uzanan kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çok çalkantılı bölgesinde bin yılı aşkın zamandır alnı açık, başı dik bir şekilde yaşayamazdık" sözlerini sarf etti.

'SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATINDA 2025 YILINDA 10 MİLYAR DOLAR KAR ETTİK'

Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aşan bir rakam ile tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Almanya'da yapılan NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz" dedi.

"HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ VE ANINDA GEREKLİ MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ"

"Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz" sözlerini sarf eden Erdoğan, "Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini... Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan, yorulmadan çalıştık, kendimize inandık, milletimize güvendik ve neticede bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye yüzyılını mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozacak, bütün engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla Rabbim hepinizi esirgesin diyor" ifadelerini kullandı.