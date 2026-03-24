Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kabine'den sonra önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşacağını vurgulayarak "Türkiye’yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların arkasındaki odakların gücü yetecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri icra eden bir helikopterin kazası hakkında konuşan Erdoğan, şehitlerimize rahmet diledi.

Erdoğan, "1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 2 ASELSAN personeli şehit oldu. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

NEVRUZ'DA ÇIKAN OLAYLAR...

Nevruz Bayramı'nda meydana gelen olaylar hakkında da konuşan Erdoğan, "Daha önceki yıllarda Nevruz’un ruhuna hiç yakışmayan bazı tatsız hadiseler yaşanmakla birlikte, terörsüz Türkiye sürecimizin de etkisiyle son iki yıldır bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Diyarbakır ve İstanbul başta olmak üzere, Nevruz’u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya çalışanlarla ilgili gerekeni yapıyoruz.

Nevruz’un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz. Bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı alacaktır.

Türkiye’yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların arkasındaki odakların gücü yetecektir. Büyük bir sağduyuyla yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü açıktır, ufku açıktır. Allah’ın izniyle yarınları aydınlıktır" dedİ.

İran'a yapılan saldırılar ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "28 Şubat’tan sonra, komşumuz İran’a yönelik İsrail’in baskısıyla başlayan saldırılar sonrasında, ülkemizin bu vasfı daha çok konuşulmaya başlanmıştır.

Türkiye, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan bu süreci ilk günden itibaren doğru okuyan, doğru analiz eden ve devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin en başında yer alıyor.

Hamdolsun ki tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik. Bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde, sükûneti elden bırakmadan; kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz.

"ÜLKEMİZİ ATEŞ ÇEMBERİNİN DIŞINDA TUTMAKTA KARARLIYIZ"

Tekrar ediyorum: Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz.

Şurası bir gerçek ki savaş, sadece şehirlerde ve üretim tesislerinde değil; zihinlerde ve gönüllerde açtığı tahribatla da derin izler bırakmaktadır. Özellikle Körfez’deki ülkelere yönelik misillemelerin böyle bir riski vardır. Bunlar karşılıklı öfkeyi büyütecek, nefreti körükleyecek, kardeşler arasına yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır. Buna fırsat verilmemelidir.

Savaş uzadıkça maalesef başka komplikasyonlar da ortaya çıkıyor. Bilhassa, dünya enerji ticaretinin yüzde yirmisinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur.

28 Şubat’tan bu yana Brent petrolün varil fiyatı yüzde 40 artmıştır. Bunun üzerine kimi ülkeler, yakıt tüketimini düşürmek amacıyla depolara litre kısıtlaması getirmekten, okulların tatil edilmesine kadar bir dizi tedbiri devreye almıştır" sözlerini sarf etti.

"NETANYAHU'NUN İLBAL SAVAŞI AMA CEREMESİNİ DÜNYA ÇEKİYOR"

Orta Doğu'daki savaşın İsrail'in savaşı olduğunu belirten Erdoğan, "Bedelini tüm dünya ödemektedir. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar bütün dünya çekiyor. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir.

Daha cesur ve inisiyatif alan bir tutum sergilemek gerekiyor. Daha fazla yıkım yaşanmadan, daha fazla insan hayatını kaybetmeden, işler daha da kötüye gitmeden harekete geçilmeli. Aynı zamanda küresel ekonomide telafisi yıllar sürecek zararlar oluşmadan bu anlamsız ve hukuksuz savaşın sona ermesi şart. Bunun için de bir an önce diyalog kapısı açılmalı ve somut sonuçlar getirecek müzakerelere hızla başlanmalıdır" dedi.