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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla "15 Temmuz: Türkiye Yüzyılı'nın İstiklal Beyannamesi" başlıklı bir makale yayımladı. Bazı gazetelerde yer alan makalesinde Erdoğan, 15 Temmuz'u "millet iradesinin ve demokrasinin zaferi" olarak nitelendirdi.

Makalede, 15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını belirten Erdoğan, o gecenin milletin bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"MİLLETİMİZ ÇAĞRIMIZA ANINDA CEVAP VERDİ"

15 Temmuz gecesi yaptığı meydanlara çıkma çağrısını da hatırlatan Erdoğan, milletin bu çağrıya büyük bir kararlılıkla karşılık verdiğini belirtti. Erdoğan, Türk milletinin iradesine yönelik girişimi engellediğini ifade ederek, 253 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

"FETÖ'NÜN KÖKÜNÜ KAZIDIK"

Makalede FETÖ ile yürütülen mücadeleye de geniş yer veren Erdoğan, son 10 yılda örgüte karşı yurt içinde ve uluslararası alanda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, "Bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık." ifadelerini kullanırken, örgütle mücadelenin sona ermediğini ve aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"15 TEMMUZ RUHU DİRİ TUTULMALI"

FETÖ ve benzeri yapılanmaların yeniden güç kazanmasının önüne geçebilmek için 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Erdoğan, bu bilincin canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Makalesinin sonunda Türkiye'nin bugün 15 Temmuz'un ardından daha güçlü ve daha kararlı bir noktada olduğunu ifade eden Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelenin aynı azimle devam edeceğini belirterek, "15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin planları başarıya ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.