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Kaynak: İHA

Konya'da aracından gelen ses nedeniyle sanayiye giden bir sürücü, yanlış teşhis nedeniyle büyük bir masrafla karşı karşıya kaldı. Tamircinin motor arızası gerekçesiyle yaklaşık 60 bin liralık onarım önerdiği araçtaki sorunun, ekspertiz incelemesinde çok daha düşük maliyetli bir parçadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

2021 model Volkswagen marka otomobilini sanayiye götüren S.A.'ya, motorda arıza olduğu ve üst kapağın açılarak kapsamlı bir tamirat yapılması gerektiği söylendi. Bunun üzerine ikinci bir görüş almak isteyen sürücü, aracını ekspertize götürdü.

Hazırlanan ekspertiz raporunda, sesin kaynağının kırılan benzin basınç borusu olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 bin 500 liralık parçanın değiştirilmesiyle araçtaki sorun tamamen giderildi.

"BU ARIZA KRONİK OLARAK GÖRÜLEBİLİYOR"

Ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, bazı araçlarda benzin basınç borusunun kronik olarak çatlayıp kırılabildiğini belirterek, doğru teşhisin gereksiz masrafların önüne geçtiğini söyledi.

Yanlış teşhisle üst kapak, subap ve subap yuvalarına yönelik işlemlerin 50-60 bin lirayı bulabileceğini ifade eden Uysal, araç sahiplerine tek bir ustanın görüşüyle hareket etmemeleri ve gerektiğinde ikinci bir değerlendirme almaları tavsiyesinde bulundu.