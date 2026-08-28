Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan, isimli kişinin vefat duyurusunun "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması sonrası "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker ve İrem Delice, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararar itiraz etmesi üzerine İrem Delice hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Delice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.