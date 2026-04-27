Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses ve mimiklerini başarı bir şekilde taklit eden Muhammet Nur Nahya yeni videosunda Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'e göndermelerde bulundu.

Yapılan son faiz kararları üzerinden başlayan içerikte dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Erdoğan'ı taklit eden Nahya, faiz kararını artırdığını dile getiren oyuncuya "Sayın Nebati bilmiyordu faiz artırmayı herhalde" diyerek, "Nasıl rahatladık mı?'' sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Bakan Şimşek'i taklit eden oyuncu, "Rahatlıyacağız başkanım kademe kademe yanıtını verdi" bu açıklamaya cevap olarak Nahya," Bir sen biliyorsun bunu he" yanıtını verdi.

"Nas politikasını unuttuk mu" sözleriyle sitemkar davranışlar sergileyen Nahya, elinde affını isteme kağıdı ile Bakan Şimşek ile yürüyüşe çıktığı görüntü ile videoyu sonlandırdı.

Nahya'nın bu videosu sosyal medyada günün en çok etkileşim alan içeriklerinden birisi oldu.