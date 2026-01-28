Erdoğan'ın erken seçim kararı almaması durumunda 'Anayasal olarak' tekrar seçimlere katılamayacağı biliniyor. AKP'de Erdoğan sonrası için koltuğa kimin geçeceği konusunda Hakan Fidan ismi ön plana çıkıyor. Ancak Kızılboğa'nın paylaştığı verilere göre Hakan Fidan, CHP'nin muhtemel iki Cumhurbaşkanı adayına da kaybediyor.

Kızılboğa, Cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci turunda Hakan Fidan’ın Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelmesi durumunda hangi adayın kazanabileceğini araştırdı.

Araştırmanın sonuçları şöyle

-Mansur Yavaş - %54,2 (+0,2)

-Hakan Fidan - %45,8 (-0,2)

-Ekrem İmamoğlu - %59,4 (+0,3)

-Hakan Fidan - %40,6 (-0,3)