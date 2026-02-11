Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği sonrası AKP grup toplantısında konuştu. "Dün gece kabinine de nöbet değişikliği yaşandı" diyen Erdoğan, Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür ederek, Yeni İçişleri Bakanı Musta Çiftçi ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e başarılar diledi.

Erdoğan, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine "küfür ve tehdit içerikli" mesajlar gönderdiğini ileri sürerek partisinden istifa etmesiyle ilgili de konuştu.

Özgür Özel'i topa tutan Erdoğan'ın "CHP lideri meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin" ifadeleri dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıkılar şöyle:

'SURİYE KONUSUNDA TAVRIMIZ NET'

-Suriye konusunda tavrımız net. Bir tek canın gitmesi bizim de canımızın yanması demektir. Kardeş Suriye halkı da her şeyi en güzeline layık. 18 ve 30 Ocak'ta yapılan mutabakatının "tek Suriye" temelinde uygulanmasını önemsiyoruz. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, süreci zehirlememeli. Bölgede nüfus arayışında değiliz.

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ TOPA TUTTU

-Biz can kurtarma peşindeyken, birileri selden kütük paylaşmak derdinde. Bu rezil siyasetin koç başkanlığını ana muahalefet partisinin başkanı ve yandaşları yapıyor. Krizi fırsata çevirmek gibi ucuz bir siyaset halindeler. Ülkenin tekrar kan gölüne dönmesi onları zerre umrunda değil. Öyle olsaydı Suriye'de terör örgütleri cirit atarken konuşurlardı. Öyle olsaydı Kürt kardeşlerimize kimlik verilmezken Suriyeli halkaların özgürlüğü için mücadele ederlerdi.

-13 yıl boyunca sadece sustular. Onlar adına biz hicap duyuyoruz. Benim Kürt kardeşlerim, Arap kardeşlerim oyunları çok net görüyor. Bunu sadece CHP Genel Başkanı görmüyor. Bu zatı yönlendirenler görmüyor. Biz CHP'nin başındaki zattan proje ürütmesini beklemiyoruz. Son kepazelikle birlikte artık bundan ümüdimiz kalmadı.

'MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇSİN'

-CHP'de gelen gideni hep aratıyor. Yerine gelen selefinden de kötü çıktı. Millet dizileri bıraktı her akşam CHP'nin yaptıklarını izliyor. Küfretmeden siyaset yapılmalı. CHP lideri meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

-Ana muhalefet ve yoldaşları deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmayı küçümsüyor. Varsa katkınız anlatırsınız. Yoksa edebinizle susarsınız. Laf cambazlığı yapıyorlar.

'DEPREMZEDELERE EVLER FAİZSİZ OLACAK'

-455 deprem konutunun yüm alt yapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kanal fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yani yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Konutlarımızı 1 milyon 890 bin fiyatla vatandaşımıza sunacağız. Bu fiyat 18 yıl boyunca faizsiz, sabit olacak.

-Ödemeler anahtarlar teslim edildikten 2 yıl sonra başlayacak. Peşin ödemek isteyen olursa düzenleme yapacağız. Kredi çekmek isteyenlere kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sağlayacak. 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Vatandaşlar 448 bin liradan da köy konutlarını alabilecekler.

-Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla yürüttük. Taktik birliği içinde cesaretli davranarak süreci bugünlere kazasız, belasız getirdik. Tam entagrasyonun sağlanmasına paralel olarak süreç devam edecek. Gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz.

'KABİNEDE NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI'

-Dün gece kabinine de nöbet değişikliği yaşandı. Yılmaz Tunç ile Yerlikaya'ya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Çiftçi ve Gürlek'e başarılar diliyorum.

