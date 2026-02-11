Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Haziran 2023'te "ihbar atın biz gereğini yapalım" diyerek başlattığı uygulama dikkat çekmişti. Bakan Yerlikaya yapılan her operasyonunu kişisel sosyal medya hesabından 'gereği yapıldı' notuyla paylaşıyordu.

Kulislerde uzun zamandır Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu arasında gerginlik yaşandığı iddiaları bugünkü 'Gereği yapıldı' ironisiyle doğrulanmış oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın görevden alınmasının ardından AKP Grup toplantısı öncesinde, Süleyman Soylu ile Osman Gökçek arasında yeni kabineye ilişkin esprili bir diyalog yaşandı.

Soylu ve Gökçek, “Gereği yapıldı. Gereği yapıldı” sözleriyle şakalaştı.