Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek yeni uygulama kapsamında, alanında öğretmen ihtiyacı bulunan bir okuldan başka bir okula geçici görevlendirme yapılamayacak. Böylece öğretmenlerin ihtiyaç durumları dikkate alınarak daha kontrollü bir görevlendirme süreci yürütülecek.