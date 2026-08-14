Yeniçağ Gazetesi
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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek

MEB, 17 Ağustos’tan itibaren öğretmen görevlendirmelerinde yeni dönemi başlatıyor. MEBBİS kontrolüyle ihtiyaç dışı görevlendirmelerin önüne geçilecek, istisnai durumlarda Bakanlık onayı aranacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 1

MEB’den öğretmen görevlendirmelerinde yeni dönem başlıyor.

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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 2

17 Ağustos 2026 itibarıyla geçici görevlendirmelerde MEBBİS üzerinden sistem kontrolü uygulanacak. Yeni düzenlemeyle öğretmen ihtiyacı bulunmayan okullara yapılan görevlendirmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 3

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek yeni uygulama kapsamında, alanında öğretmen ihtiyacı bulunan bir okuldan başka bir okula geçici görevlendirme yapılamayacak. Böylece öğretmenlerin ihtiyaç durumları dikkate alınarak daha kontrollü bir görevlendirme süreci yürütülecek.

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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 4

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERE DE YENİ SINIR

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri de norm fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesi olacak. Buna göre norm fazlası öğretmenler, ihtiyaç bulunan ilçeler dışında başka ilçelere görevlendirilemeyecek.

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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 5

Ek ders kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilecek. Zorunlu ve istisnai durumlarda yapılacak görevlendirmelerde ise Bakanlık onayı aranacak.

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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 6

AMAÇ DAHA PLANLI GÖREVLENDİRME

Yeni sistemle birlikte öğretmen görevlendirmelerinin mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve kurumlar arasındaki dağılımın daha dengeli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Öğretmenler için yeni dönem resmen başlıyor: MEBBİS her şeyi kontrol edecek - Resim: 7

17 Ağustos'ta başlayacak MEBBİS sistem kontrolüyle birlikte görevlendirmelerin öğretmen ihtiyacı, norm durumu ve görev yapılacak okulun ihtiyaçları dikkate alınarak daha planlı ve kontrollü şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

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