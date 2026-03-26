Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla devlete ait 54 taşınmaz, gelirleri savunma yatırımlarında kullanılmak üzere özelleştirme kapsamına alındı. Söz konusu varlıkların satışından elde edilecek gelirlerin savunma yatırımlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli ve milli projeleri güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Elde edilecek kaynakların, özellikle teknoloji odaklı savunma projelerinde kullanılması öngörülüyor.

Yetkililer, özelleştirme sürecinin şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini belirtirken, taşınmazların hangi bölgelerde bulunduğu ve satış takvimi gibi detayların ilerleyen süreçte netleşecek.

Erdoğan'ın imzaladığı kararın ayrıntıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, işletme hakkı devri ve benzeri yöntemlerle özelleştirilebilecek.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için kullanılacak.

Kaynakların; bina, tesis ve lojman yapımı ile stratejik plan ve yatırım programındaki inşaat faaliyetlerine aktarılacağı belirtildi.