Erdoğan, Erbakan'ı andı: İşte o paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu ve 54. Hükümet'in Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında rahmetle andı.
Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA