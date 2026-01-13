Ülkenin başında onca kriz varken, geride bıraktığımız haftanın son gününü Erdoğan ailesinin sosyal içerikli mesajları ile geçirdik!..

Bugünkü yazının ilk flaşını vereyim;

“Aile kesin karar verdi. Tayyip Erdoğan sonrasında Cumhurbaşkanı adayı, oğlu Bilal Erdoğan olacak.”

Türkiye’de bu işlerde “kesin” diye bir şey olmaz. Tecrübeler bunu gösterir ama iddia sarayın deve dişi gibi kaynaklarından gelince, haber etmemekte olmaz.

Hafta sonuna dönelim;

Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Bilal Erdoğan, “Yeniden bu toplumda ‘Dindar olan insan iyidir’ yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Aslında bu acı bir itiraf!.. Bu yargının içini kim/kimler boşalttı ve de çürüttü?.. Faili meçhul değil ki!..

Yine haftanın son gününde, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hane' İslam Sanatları Sergisi'nin açılış konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın, programın sunucusu Yasemin Karaca'nın, “Sizi aile içi kimliklerinizden eş, bir evlat, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt manşetlere taşındı;

“Her şeyden önce tabii dedeyim ve 9 tane de elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var, 'En az 3 çocuk' diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabbimizin emri. Sevgili Habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. 'Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim' diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Ve Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbab-ı mucibesi, özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz.

Sunucu Karaca'nın “Siz kalabalık aileleri çok önemsiyorsunuz" sözüne “Çok" yanıtını veren Erdoğan, Karaca'nın “Dünyada şu anda genç nüfusun tehdit altında olduğunu birçok rapor doğruladı. Siz ama bu riski çok erken fark ettiniz, yani neredeyse 25 yıldır 'En az 3 çocuk' diyorsunuz. Nasıl gördünüz bunu?" sorusuna, “Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Ve şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur" ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan ile oğul Bilal Erdoğan’ın Türk toplumunun inanç ve bağlılıklarına yönelik aynı zamanlama ile verdikleri ve hassasiyetlere dokunan mesajlarına dikkat!.. Bilinçlice planlanmış bir propaganda atağı. Bilal Erdoğan’a yazar mı?.

Acaba, bir zamanların çok tartışılan “dindar-kindar nesil yetiştireceğiz” günlerine geri mi dönüyoruz?..

Zaman gösterecek…

***

Yazının ikinci flaşını verelim;

Recep Tayyip Erdoğan, saraya ve AKP genel merkezine yasak koymuş;

“Dedikodu yapmayın” yasağı!..

Ne “dedikodusu”?

“Kendisinden sonra yerine kim geçecek” dedikodusu…

Adaylar ve taraftarları, bakalım , “susun” talimatına ne kadar uyabilecek?

Onu da zaman gösterecek!..

***

Yazının üçüncü flaşını verelim;

İktidarın küçük ortaklarından MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli, taht kavgalarına uzak duran bir görüntü veriyor. Aslında öyle değil!.. Hareketin liderinin de gönlünde bir arslan yatıyor . “Kimmiş bu şanslı vatan evladı” diye sual ederseniz cevabını MHP kaynaklarına dayanarak vereyim;

Damat Selçuk Bayraktar…

Taht yarışı şu an itibarıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bilal Erdoğan arasında geçiyor gibi gözüküyor. Damat Berat Albayrak sessizliğini koruyor. Damat Selçuk Bayraktar’ın gözü kulağı hareketin lideri Devlet Bahçeli’de… TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, top seker de önüme düşer mi diye bekliyor. Son düzlükte dış kulvardan kim atağa geçer? AKP genel merkezinde bahisler açık!.. Haberiniz olsun…