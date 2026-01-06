Tayyip Erdoğan sonrası için birbirlerini yiyorlar!..

Televizyonlarda sarayı AKP’yi kim temsil edecek, kim konuşacak diye birbirlerini gırtlaklıyorlar!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ne yapacağı, kapışmalara nasıl müdahale edeceği merak konusuydu…

Soruların cevabını bulduk mu?.. Bir bakıma bulduk sayılır. Hem de açık kaynaktan, YeniŞafak gazetesinden öğrendik. Sarayın sesi YeniŞafak gazetesi dün 1 kiloya yaklaşık bir ağırlıkla okuyucularına ulaştı, “VİZYON 2026” adlı ekleriyle birlikte.

YeniŞafak’ın ekleri sunum şekli çok manidardı;

“Türkiye’nin yarını bu ekte: VİZYON 2026 bugün bayilerde…

Yeni Şafak, Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair yol haritasını ortaya koyan VİZYON 2026 eki ile okurunun karşısına çıkıyor. Devlet aklını, stratejik hedefleri ve küresel dengelerde Türkiye’nin konumunu bütüncül bir perspektifle ele alan ek, siyasetten ekonomiye, çevreden güvenliğe kadar geniş bir çerçeve sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ile birlikte medya ve ekonomi dünyasından isimlerin de Türkiye’nin gelecek vizyonu ile ilgili yazı kaleme aldıkları VİZYON 2026 eki bugün bayilerde.”

***

Benim gördüğümü sizde gördünüz değil mi?..

YeniŞafak ana üs olarak belirlenmiş. “Bundan sonra, buradan, her şeyi biz konuşacağız, biz söyleyeceğiz. Başkalarına itibar etmeyin. Gerisi fasa fiso” deniyor. Sabah gazetesi de herhalde penguenlere bırakılmıştır!..

Başyazıda tabii ki Recep Tayyip Erdoğan’a baş yazı yazdırılmış. Erdoğan’ın kaleme aldığı yazının başlığı; “Gelecek aziz milletimizindir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yazısında Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli yol haritasını ele almış. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yazısında Türkiye’nin çok boyutlu dış politika vizyonunu, stratejik özerklik yaklaşımını ve küresel sistemde artan rolüne değinmiş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlikten kamu düzenine uzanan başlıkta Türkiye’nin istikrar üreten rolünü anlatmış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplin, kamu harcamalarında etkinlik ve yatırım ortamının güçlendirilmesi konularını ele almış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliği, yerli ve milli enerji kaynakları ile dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalarını değerlendirmiş. Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazısında Türkiye’nin savunma ve güvenlik vizyonunu ele almış.

***

Bakanların, yazıları sular seller gibi akıp gidiyor!..

Yani anlayacağınız tam bir icraatın içinden olmuş. Bu arada YeniŞafak’ın sahibi Albayrak grubu da fırsattan istifade “VİZYON ekinde ayrıca Albayrak Grubu’nun enerji, lojistik, inşaat, sanayi, hizmet ve medya başta olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlar ele alınırken, grubun 2026 hedefleri ve küresel ölçekte değer üretme vizyonundan bahsedildi” diye anonsu patlatıvermiş!..

Eh, bu kadarı da hakları olsa gerek!.. Sen yaklaşık 1 kilogram gazete çıkar hem onu ucuza sat hem de onca baskı maliyetinin altına gir… Kolay mı canım?..

Şimdii soru şu?..

Peki, televizyonlarda saray yalakalığı yapan sözde gazetecilere ne olacak?.. İşsiz mi kalacaklar?.. Devir eskisi gibi olsa, PTT’de mektuplara pul yalayıp yapıştırırlar, geçimlerini sağlarlardı. Onlara uygun nasıl bir istihdam sahası bulunacak merakla bekliyorum!..