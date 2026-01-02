Her geçen gün emekli maaşlarının mevcut koşullarda eridiği bir atmosferde emekliler iş bıraktıktan sonra çalışma hayatına dönmek durumunda kalıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'deki EYT tartışmalarında hem çalışıp hem de emekli maaşı alacaklara "çift dikiş" ifadesini kullanmıştı.

Tartışmalar sonrası "çalışan emeklilerin maaşlarında bir değişiklik olacak mı?" sorusunu gündeme getirmişti.

2008 sonrası sigorta girişi yapan kişilerin hem emekli maaşı alıp hem de çalışmaya devam edemediği biliniyor.

YENİ BİR GELİŞME YOK

BBC Türkçe'de yer alan bilgiye göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygulamanın 17 yıldır yürürlükte olduğunu, yeni bir gelişme olmadığını vurguladı.

Buna göre sigorta girişi 2008'den sonra yapılan kişiler hem emekli olup hem de kayıtlı çalışma hayatında yer alamıyor.

Çalışmayı tercih eden kişilerin emekli maaşları kesiliyor.

Sigorta girişi 2008 yılından önce yapılan kişiler ise emekli olduktan sonra "sosyal güvenlik destek primi" ödeyerek çalışma hayatına devam edebiliyor.

Bu şekilde hem emekli maaşlarından kesinti yapılmıyor hem de mevcut işlerinden maaş alabiliyorlar.

DEĞİŞİKLİK YOKSULLUĞU ARTIRDI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) araştırma birimi DİSK-AR, "Türkiye'de Emeklilerin Durumu 2025" raporunda 2008'deki yasa değişikliğinin emeklilerin yoksulluğunu artırdığı yorumunu yapıyor.

Rapora göre değişikliklerle emekli aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları düştü, emekli aylıklarının hesaplanmasında milli gelirin payı azaldı ve aylıkların artırılmasında sadece resmi enflasyon dikkate alınmaya başladı.

Sendika milyonlarca emeklinin asgari ücretin altında kazandığına da dikkat çekerek "Emekliler, artan emekli yoksulluğu sebebiyle ya yeniden işgücü piyasasına giriyor ya iş arıyor ya da çalışıyor. Yıllarca ülkenin büyümesi için emek veren emekliler, ülkenin büyümesinden pay alamıyor" ifadelerini kullandı.