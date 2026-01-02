Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler milyonlarca emeklinin maaşına gelecek zamma çevrildi.

TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verisiyle emeklilerin maaşları da tam anlamıyla belirlenmiş olacak. Ancak maaşlar emeklilere derman olamayacak.

Açlık sınırının 30 bin TL’yi geçtiği ortamda emekli aylıkları 16 bin 881 TL olunca üstüne gelecek bir enflasyon farkının etki etmeyeceği kesin.

İSA KARAKAŞ'IN UMUDU '20 BİN TL KULİSİ'

Hayat pahalılığı karşısında ezilen emeklilere ise iktidara yakın medyalar umut pompalamaya devam ediyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında Ankara’da en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye gelebileceğinin konuşulduğunu öne sürdü. Karakaş, “Bu bağlamda en düşük emekli maaşının 18 bin 948 TL veya 20 bin TL olmasının kuvvetle muhtemel hâle geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

KARAKAŞ'IN GÖREMEDİĞİ GERÇEKLİK

Ancak İsa Karakaş iktidarın gerçeklerini unutuyor. 15 milyon kişi en düşük emekli aylığını alıyor. Bu bağlamda yapılacak bir zammın maliyeti ise bu yılki bütçede yok.

CHP’li Hasan Öztürkmen, bütçeden 2026 yılında faiz ödemelerine 2 trilyon 741 milyar lira ayrıldığını söyledi. Öztürkmen, “Faiz ödemesi 2025 yılına göre yüzde 33,6 artıyor. Devletin faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı 2017 yılında yüzde 10,6’ya kadar gerilemişti. Bu oran tek adam rejimiyle birlikte hızla yükselerek, 2019 yılında yüzde 14,8’e, 2020 yılında yüzde 16,17e kadar çıktı. 2024 yılında yüzde 17,4 olan bu oranın bu yıl yüzde 19,1’e ve gelecek yıl da yüzde 20’ye çıkması bekleniyor” ifadelerini kullandı.