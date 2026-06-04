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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Erdemli Narkotik bürosuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Erdemli Narkotik Bürosunun, narkotik operasyonlarında usulsüzlük, organize suç ilişkilerine girdiği ve görevi kötüyü kullandığına yönelik iddiaların Bakan Çiftçi’ye ulaşmasının ardından Bakan iddiaların üzerine gidilmesi talimatı verdi.

Bakan Çiftçi’nin talimatı ile KOM düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları ile tutuklamalar gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de dahil olduğu sürecin idari tahkikatın devem ettiği öğrenildi.

Erdemli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Bakan Çiftçi’nin talimatı ile Mersin KOM Şubesi tarafından düğmeye basıldı. 1 ay önce gerçekleşen operasyonun ardından, Erdemli Narkotik kadrosu açığa alındı.

BAKAN ÇİFTÇİ ÜZERİNE GİDİLMESİNİ İSTEDİ

Mersin Narkotik Bürosuna yönelik, Narkotik operasyonlarında usulsüzlük, görevi kötüye kullanma ve organize suç ilişkileri iddialarının Bakan Çiftçi’ye ulaşmasının ardından Bakan Çiftçi, iddiaların üzerine gidilmesi talimatı verdi. Talimatın ardından KOM düğmeye bastı.

TUTUKLAMALAR VE AÇIĞA ALINMALAR YAŞANDI

Geçtiğimiz ay başlatılan adli ve idari süreçte, adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkeme kararları açıklandı. Gözaltına alınan polis memurlarından tutuklamlar ve görevden uzaklaştırmalar oldu.

AMİRLİKTE GÖREVLİ TÜM PERSONELİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Operasyonun hemen ardından Erdemli Narkotik Büro personeli tamamen açığa alınmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla, Ankara’dan gelen talimat ile amirlikte görevli tüm kadronun görev yeri ve yetkileri de askıya alınmıştı.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ DEVREDE

Bakan Çiftçi’nin talimatı ile İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de dahil olduğu idari tahkikatın devem ettiği öğrenildi.