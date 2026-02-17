Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısına, ailesi ve yayınevi tarafından 2008 yılından beri düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü için başvurular bugün başladı. Ödül, bu yıl iki yeni kategoriyle genişletildi.

BAŞVURALAR 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

2026 yılından itibaren ödül, üç ana dalda verilecek. Geleneksel Erdal Öz Edebiyat Ödülü bir onur ödülü olarak özelliğini koruyacak. Yeni kategoriler arasında “Erdal Öz Roman Ödülü”, bir önceki yıl yayımlanan romanlar arasından seçici kurul kriterlerine en uygun esere verilecek. “Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü” ise ilk kitabını yayınlayan öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek.

Başvurular bugün itibarıyla başladı ve 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Ayrıntılara erdalozedebiyatodulu.com adresinden ulaşılabiliyor.

İlk ödül 2008 yılında Gülten Akın’a verilmişti. Ödül, 15.000 TL maddi destek ve Handan Börteçene tarafından tasarlanan bir heykelcikten oluşuyor.

SEÇİCİ KURUL VE DEĞERLENDİRME

Ödül, her yıl seçici kurul tarafından öykü, şiir veya deneme alanındaki eserlerin değerlendirilmesi sonucunda, son üç yıl içinde yapıtı yayımlanmış yaşayan bir şair veya yazara veriliyor. Ödül bir kişiye yalnızca bir kez verilebiliyor. Seçici kurul, altı üye ile Can Yayınları temsilcisinden oluşuyor. Her yıl kurula başkanlık eden üye kuruldan ayrılıyor ve yerine yeni bir üye seçiliyor. Kuruldan ayrılan üye, altı yıl içinde yeniden seçici kurulda yer alamıyor; böylece altı yılda bir kurul yenilenmiş oluyor.