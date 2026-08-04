Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına kullanılan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verilen erişim engeli kararı doğrultusunda Türkiye’den görünmez kılındı.
TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabına Türkiye’den erişim engellendi.
Hakkında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli kararı bulunan hesap, 3 Ağustos saat 23.00 sıralarında Türkiye’den görünmez hale getirildi.
İmamoğlu adına kullanılan X hesapları daha önce de erişime kapatılmıştı.