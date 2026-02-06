Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla geldiği Hatay’da basın toplantısı düzenledi. Deprem bölgesinde ekonomik yaraların tam olarak sarılamadığını belirten Erbakan, kamu alacaklarının silinmesi çağrısında bulundu.

500 bine yakın işsiz var

Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde konuşan Erbakan, bölgede 360 bin kişinin hâlâ konteyner kentlerde yaşadığını, işsiz sayısının ise yaklaşık 491 bine ulaştığını ifade etti. Yapılan konut teslimlerini olumlu bulduklarını belirten Erbakan, buna rağmen esnaf ve vatandaşın ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde mücbir sebep uygulamasının uzatılması gerektiğini dile getiren Erbakan, vergi ve SGK borçlarının tamamen silinmesini, en azından faizsiz ve uzun vadeli olarak ertelenmesini istedi. Banka ve kooperatif borçlarının da faizsiz yapılandırılması çağrısında bulundu.

Ticaret canlanmadan bölge toparlanamaz

Hatay ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının gerekli güvenlik önlemleri alınarak açılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, “Ticaret canlanmadan bölgenin toparlanması mümkün değil” dedi.

Kredi Garanti Fonu kapsamındaki kredilerde kefil ve teminat şartının kaldırılması gerektiğini savunan Erbakan, küçük esnafın yeni mali yükler altına sokulmaması gerektiğini belirtti. Elektrik ve internet kesintileri ile altyapı sorunlarının da hâlâ devam ettiğini ifade etti.

Deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmasının önemine dikkat çeken Erbakan, başta İstanbul olmak üzere riskli bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi. “Deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor” ifadelerini kullandı.