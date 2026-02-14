YRP lideri Erbakan, Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomide yükün yine vatandaşa bindirildiğini söyledi. Enflasyon hedeflerinin tutmadığını belirten Erbakan, "Tek haneli enflasyon 2026'da da hayal oldu. Görünen o ki enflasyon yüzde 21'in de yukarısında gelecek. Artık mızrak çuvala sığmıyor" ifadelerini kullandı.
Şimşek yönetiminin beceriksiz olduğunu ifade eden YRP lideri, şöyle konuştu:
"ŞİMŞEK EFSANESİ ÇÖKTÜ"
Ekonomi yönetiminin başarısızlığının suçunu da vatandaşa yıktılar. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Mehmet Şimşek "efsanesi" çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da... Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç.
Erbakan'ın enflasyon hedeflerinin bir türlü tutmamasına karşı değerlendirmesi ise şöyle:
"TEK HANELİ ENFLASYON 2027 İÇİN DE HAYAL OLDU"
Ekonomi yönetimi bu Şubat'ı da boş geçmedi. MB, yüzde 16 olan 2026 yıl sonu enflasyon hedefini revize etti, yüzde 15-21 aralığına yükseltti. Bu demektir ki en az yüzde 21, hatta her sene olduğu gibi daha da yüksek çıkacaktır. Enflasyonda tek hane 2027 için de hayal olacak.