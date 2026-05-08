Türkiye siyaseti olası bir erken seçim senaryosuna kilitlenmişken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Gazeteci Nagehan Alçı’nın YouTube kanalına konuk olan Erbakan, partisinin seçim stratejisini ve rakiplerine yönelik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

"İLK TURDA ADAYIM, İKİNCİ TURDA YAVAŞ’A DESTEK OLABİLİR"

Seçimlerin ilk turunda partisinin adayı olarak bizzat yarışacağını kesin bir dille ifade eden Erbakan, asıl sürprizi ikinci tur senaryosu için yaptı. Kendi adaylığının ikinci tura kalmaması durumunda izleyecekleri yolu tarif eden Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destek verebileceklerinin sinyalini verdi.

2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan lehine çekilme kararını hatırlatan Erbakan, bu kez durumun farklı olduğunu vurgulayarak aynı kararın tekrarlanmasının “siyasi, mantıki ve sosyal olarak doğru olmayacağını” belirtti.

"İMAMOĞLU’NUN ÖNÜ KESİLDİ, SIRADA YAVAŞ MI VAR?"

Siyasetin yargı kıskacındaki isimlerine de değinen Erbakan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden çarpıcı iddialarda bulundu:

"Sayın İmamoğlu zaten şu anda tutuklu bulunuyor ve yargılaması devam ediyor. Aynı zamanda diplomasıyla ilgili problemler oldu ve aday olmasının önü bir anlamda kesilmiş oldu.

Mansur Yavaş, anketlerde kim Tayyip Bey’in karşısında bir başarı elde edebilme ihtimali gösterirse bununla ilgili hazırlıkları yapıyorlar. Mansur Yavaş için de bir hazırlık olduğunu düşünüyorum."

"ANKETLERDE GÜÇLÜ OLAN HEDEF ALINIYOR"

Erbakan, iktidarın seçim stratejisinin anket sonuçlarına göre şekillendiğini savundu. Muhalefetin güçlü profillerinin siyaset dışına itilmeye çalışıldığını öne süren YRP lideri, partisinin bu süreçte kendi kimliğiyle sahada olacağının altını çizdi.

Fatih Erbakan’ın açıklamaları, özellikle Cumhur İttifakı ile YRP arasındaki makasın iyice açıldığını ve muhalefet bloğundaki "Yavaş" ismine yönelik sağ seçmen geçişkenliğinin artabileceğini göstermesi açısından kritik önem taşıyor.