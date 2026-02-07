Büyük bir cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı ağının başında olan Jeffrey Epstein ile ilgili yayınlanan yeni belgeler, cezaevinde ölü bulunan milyarderin ilişkileri ile ilgili farklı ayrıntıları gözler önüne serdi. ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı milyonlarca yazışma ve görüntü Epstein’ın farklı ülkelerden siyasetçiler ve iş adamları ile görüştüğünü ortaya koydu.

Ancak FBI’ın 2020 yılında yazdığı bir rapor farklı bir iddiayı gözler önüne serdi. Buna öre Epstein’ın İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak tarafından “casus” olarak yetiştirildiği değerlendirildi.

Middle East Eye'ın haberine göre belgede, kaynağın Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz ile Epstein arasında geçen telefon görüşmelerini paylaştığı ve bu görüşmeler sırasında notlar aldığı ifade edildi. İddiaya göre söz konusu notlar daha sonra İsrail’in dış istihbarat servisi Mossad’a iletildi.

'MOSSAD AJANI OLDUĞUNA İKNA OLDULAR'

16 Ekim 2020’de istihbaratı ileten kaynak, Ehud Barak’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’yu “suçlu” olarak gördüğünü öne sürdü. Kaynak ayrıca, Epstein hakkında yapılan çok sayıda konuşmanın ardından “Epstein’ın Mossad tarafından devşirilmiş bir ajan olduğuna ikna olunduğunu” iddia etti.

Belgede, Dershowitz’in başka bir ABD’li avukata “Epstein’ın hem ABD hem de müttefik istihbarat servislerine ait olduğunu” söylediğinin aktarıldığı da yer aldı.

Raporda adı açıklanmayan ve Epstein dosyalarında yalnızca bir kez görünen kaynak, Dershowitz’in de Mossad tarafından devşirilmiş olabileceğini öne sürdü.

DAY ONE VENTURES VE RUSYA İDDİASI

Söz konusu kaynak, girişim sermayesi şirketi Day One Ventures’ın “Silikon Vadisi’nde teknoloji çalmak amacıyla bulunduğunu” iddia etti. Şirketin, Epstein’ın eski halkla ilişkiler danışmanı Maşa Bucher tarafından kurulduğu belirtilirken, Bucher’ın “Vladimir Putin’in Rus Gençlik Hareketi’ndeki ana bağlantısı” olduğu öne sürüldü.

Belgede ayrıca, Donald Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’ın ailesinin İsrail ile uzun süredir devam eden ilişkilerine ve “yolsuz iş uygulamaları geçmişine” atıf yapıldı. Ancak söz konusu iddialara ilişkin ayrıntı verilmedi.

EPSTEİN-BARAK İLİŞKİSİ

Yakın dönemde yayımlanan diğer belgeler, Epstein ile Ehud Barak arasında uzun soluklu bir ilişki bulunduğunu ortaya koyuyor. Belgelerde, Epstein’ın Barak’a teknoloji şirketi Palantir konusunda danışmanlık yaptığı; eski İngiliz Bakan Lord Peter Mandelson’a bir enerji şirketinde görev verilmesini talep ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e ödenecek “yüksek” danışmanlık ücretlerini görüştüğü bilgileri yer aldı.