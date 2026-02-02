ABD Adalet Bakanlığı, büyük bir fuhuş, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağının başı olduğu için tutuklu olduğu cezaevinde ölü bulunan Epstein ile ilgili yeni belgeleri yayınladı. 3 milyonu aşkın belge, yazışma, görüntü ve ses kaydının olduğu dokümanlarda eski ve mevcut çok sayıda siyasetçi ve iş adamının adı geçiyor.

Epstein belgelerinde adı geçen siyasetçiler arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da bulunuyor. Barak’ın Epstein ile bazı yazışmaları ve ses kayıtları yayınlandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir ses kaydında Epstein ve Barak arasındaki bir konuşma yer aldı. Konuşmada Estein’ın Barak’a ABD’nin teknoloji merkezi olan Silikon Vadisi’ndeki yeni hiyerarşik düzeni öğretmeye çalıştığı anlaşıldı.

Sosyal medyada da gündem olan konuşmada iki şirketin adı öne çıktı. Bu şirketler Lookout ve Palantir oldu. Bu iki şirket arasındaki Palantir’in durumu daha dikkat çekici. Çünkü söz konusu şirketin İsrail’e Gazze’deki katliamlarda gözetleme ve yer desteği sunduğu ortaya çıkmıştı. Palantir’in geliştirdiği ve ABD ordusu tarafından "yapay zeka destekli savaş alanı platformu" olarak adlandırılan Maven, Yemen, Suriye ve Irak dahil Orta Doğu'da pek çok ülkede ABD hava saldırılarını yönlendirmek için konuşlandırılıyor.

Öte yandan Lookout ise mobil güvenlik üstüne uzmanlaşmış bir şirket olarak öne çıkıyor.

KONUŞMADA NELER VAR?

Epstein ve Barak arasındaki konuşmanın analizinden çarpıcı detaylar çıktı. Konuşmada Barak Epstein’dan yardım isterken Epstein’în Barak’a ABD’li şirket Palantir ve kurucu ortağı Peter Thiel’i anlatması dikkat çekti. Epstein’ın Thiel hakkında “Herkes onun biraz oradan oraya atladığını ve garip davrandığını söylüyor” dediği duyuldu.

Kayıt sonunda Epstein'in "Önümüzdeki üç hafta içinde içeriğe ihtiyacımız olduğunu söyledim" demesi, üzerinde çalıştıkları somut bir operasyonun, bir yatırımın veya bir "bilgi toplama" sürecinin son aşamasında olduklarını işaret ediyor.

Konuşmanın neden gerçekleştiği belirsizliğini korusa da ikilinin o dönemde bir lobi çalışması yürüttüğü düşünülüyor. Barak’ın Epstein’ı kullanarak Silikon Vadisi’nin dev şirketlerine ulaşmaya çalıştığı belirtilirken, bu konuşmanın Epstein’ın iş dünyası üstünde bir dönem etkili olduğunu da ortaya koydu.

EPSTEİN’IN EVİNDE KALDI

Öte yandan son yayınlanan yazışmalar ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın eşi ile Epstein’ın New York’taki evinde kaldığı ortaya çıktı.

Barak daha önce Epstein ile kişisel ilişkisi olduğunu kabul etmiş, ancak hiçbir zaman uygunsuz bir davranışa tanık olmadığını veya katılmadığını söylemişti.

Öte yandan Epstein’ın asistanı Groff, Epstein ve Barak’ın eşi Priel arasındaki bazı yazışmalarda sık sık Barak ailesinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine dair yazıştıklarını ve kendisiyle Epstein arasında görüşmeler ayarladıkları görüldü.