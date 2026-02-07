Kolombiya’nın balta girmemiş ormanlık arazisinde köylüler tarafından tesadüfen bulunan ve üzerinde antik hiyeroglifleri andıran işlemeler barındıran metalik küre, bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
Gizemli küreyi uzaylılar mı bıraktı?
Kolombiya’nın derin ormanlarında gün yüzüne çıkan gizemli metal küre üzerindeki ilk teknik incelemeler tamamlandı. Uzmanlar, nesnenin üzerindeki sembollerin bilinen hiçbir havacılık veri tabanıyla eşleşmediğini saptadı.Seçil Kılıç
Yerel makamların güvenlik kordonuna aldığı nesne üzerinde yapılan ilk laboratuvar analizleri, metalin alışılagelmiş alaşımlardan farklı bir moleküler dizilime sahip olduğunu kanıtladı.
Nesnenin yüzeyinden alınan örnekler üzerinde spektroskopi testleri uygulandı.
Araştırmacılar, kürenin dış katmanında bulunan titanyum ve magnezyum oranının, modern havacılık sanayisinde kullanılan standartların çok üzerinde bir saflığa sahip olduğunu gözlemledi.
Özellikle metalin kristal yapısındaki atomik dizilimin, yerçekimsiz ortamda soğutulmuş metal alaşımlarıyla benzerlik gösterdiği iddia edildi.
Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü’nden Prof. Dr. Avi Loeb, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, nesnenin yapay bir kökeni olduğuna dikkat çekti.
Loeb, "Bu tür pürüzsüz yüzeyler ve üzerindeki sistematik işaretler, doğal bir asteroit oluşumuyla açıklanamaz. Elimizdeki veriler, bu nesnenin başka bir yıldız sisteminden gelen teknolojik bir kalıntı olma ihtimalini güçlendirdi" şeklinde konuştu.
Kürenin en dikkat çekici özelliği olan üzerindeki oymalar, dilbilimciler ve kriptologlar tarafından mercek altına alındı.
Yapılan taramalarda, işaretlerin herhangi bir antik dünya diline ait olmadığı, aksine matematiksel bir dizgeyi takip ettiği belirlendi.
NASA Ames Araştırma Merkezi'nde görev yapmış olan astrobiyolog Dr. Kevin Knuth, nesnenin termal özelliklerine vurgu yaptı.
Knuth, "Kürenin yüzeyindeki sembollerin, yüksek ısıya maruz kaldığında enerji dağılımını optimize eden bir tür soğutma kanalı görevi görmüş olabileceğini gözlemledik. Bu, nesnenin atmosfere giriş yapmış yüksek hızlı bir araç parçası olabileceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.
Kolombiya hükümetinin uluslararası bir araştırma konsorsiyumu kurma kararı aldığı bildirildi. Kürenin bir uydu enkazı mı, yoksa tanımlanamayan bir hava fenomeni (UAP) parçası mı olduğu sorusu, detaylı izotop analizlerinden sonra netlik kazanacak.
Mevcut bulgular, insan yapımı araçlarda rastlanmayan "izotopik oran farklılıkları" içerdiği yönündeki şüpheleri artırdı.