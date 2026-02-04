Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yayımlanan yeni belgelerde adı geçen milyarder iş insanı Bill Gates, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Belgelerde, Epstein tarafından taslak olarak kaleme alındığı belirtilen ancak gönderilmediği ifade edilen bir e-postada, Gates’in “Rus kadınlarla yaşadığı ilişkiler sonucu cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı” ve o dönemki eşi Melinda Gates’e gizlice vermek üzere antibiyotik talep ettiği yönünde iddialar yer aldı.

'E-Posta gönderilmedi, içerik sahte'

Avustralya merkezli 9 News’e konuşan Gates, söz konusu metnin Epstein tarafından kendi kendine yazılmış bir taslak olduğunu ve hiçbir zaman gönderilmediğini söyledi.

Gates, “Jeffrey’nin kendisine yazdığı bir e-posta gibi görünüyor. Bu mesaj asla gönderilmedi ve içeriği tamamen sahte. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Belki beni hedef almak istiyordu. Onunla vakit geçirmek bir aptallıktı” ifadelerini kullandı.

'Özel adaya gitmedim'

Epstein ile ilişkisine de değinen Gates, 2011-2014 yılları arasında yalnızca bazı hayır projeleri için fon arayışı kapsamında birkaç akşam yemeğinde bir araya geldiklerini öne sürdü. Epstein’in özel adasına gitmediğini ve dosyalarda iddia edildiği gibi herhangi bir kadınla tanışmadığını savundu.

Hakkındaki iddiaların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına rağmen sakin bir tutum sergileyen Gates, “Başarılı insanlar yüksek bir standartta değerlendirilir. Belgeler ortaya çıktıkça herkes bunları detaylı biçimde inceleyecektir” dedi.

Epstein dosyalarında yer alan iddialar, küresel kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, Gates’in açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor.