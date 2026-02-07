Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, rekabet yasağı sözleşmelerinde ezber bozan bir karara imza attı. Ankara’daki fabrikasından emekli olup Çankırı’daki rakip firmada işe başlayan işçinin durumu, "teşebbüs" kavramının hukuki sınırlarını yeniden çizdi.

İş hukuku ve ticari sırların korunması bağlamında emsal niteliği taşıyan olay, Ankara’da faaliyet gösteren bir akümülatör üreticisinde yaşandı. 9 yıl boyunca teknik sırlara vakıf olarak çalışan bir işçi, emekli olduktan kısa bir süre sonra rakip bir firmada işe başladı.

​Sözleşmesinde, işten ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca Ankara ve İstanbul’da rakip firmada çalışmayacağına dair hüküm bulunan ve aykırılık halinde son brüt maaşının 20 katı(68 bin TL) cezai şart ödemeyi taahhüt eden işçi, kendini "fiilen Çankırı'da çalışıyorum" diyerek savundu.

​HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

​Dosya, yerel mahkeme ile istinaf arasında konumlandı. Yerel mahkeme ‘Sözleşme geçerli, rekabet yasağı ihlal edildi’ dedi.

​İstinaf Mahkemesi ise ‘işçi teknik olarak Çankırı'da çalışıyor, Ankara'da değil. Çalışma özgürlüğü kapsamında ihlal yok’ diyerek davayı reddetti.

​Yargıtay Hukuk Dairesi ise ‘rakip firmanın merkezi Ankara, ihlal var’ dedi.

Olaya en son olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Kurul değerlendirmesinde: Sözleşmede "Ankara veya İstanbul sınırları içinde başka bir teşebbüste çalışmama" yazıyor. "Teşebbüs" kavramı, ticari işletmenin sadece fabrika adresini değil, ekonomik bütünlüğü ve bağımsız karar alma mekanizmasını kapsar.

Rakip şirketin merkezi Ankara'da, tüm teşebbüs Ankara olarak incelenir. Fiilî çalışma yeri Çankırı olsa bile, teşebbüsün merkezi Ankara'da olduğu için rekabet yasağı ihlal edildiği belirtildi.

​Böylece, "fabrika başka ilçede" savunması geçersiz kılındı.

İSA KARAKAŞ: FABRİKA ADRESİ SİZİ KURTARMAYABİLİR

SGK uzmanı İsa Karakaş ise bu olayı Türkiye gazetesindeki köşe yazısında aktarırken, işçiler açısından bu kararın ne anlama geldiğini şu şekilde özetledi:

“Emekli olsanız bile, rekabet yasağı sözleşmesi varsa dikkat! Çalıştığınız yer ilçede olsa da rakip firmanın merkezi büyük şehirdeyse ihlal sayılabilir. "Teşebbüs" kelimesi geniş yorumlanıyor; fabrika adresi sizi kurtarmayabilir. Çalışma özgürlüğü dengeleniyor ama teknik bilgi taşıyan işçiler için yasak daha sıkı uygulanacak.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, rekabet yasağında "nerede çalıştığı değil, hangi teşebbüsün parçası olduğu" kriterini öne çıkardı. Bu karar, işçi-işveren dengesini işverenin sırlarını koruma yönünde biraz daha kaydırdı. Özellikle büyük şehir merkezli şirketler için önemli bir karar."