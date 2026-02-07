Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi

Yapay zeka komut verdiğimiz ruhsuz bir yazılım olmaktan çıktı. Bazılarımız için akıl hocası, bazılarımız içinse dert ortağına dönüştü. Ama bu "sanal dostluğun" sınırlarını çizmek, dijital güvenliğiniz için hayati önem taşıyor. İşte yapay zekaya emanet etmemeniz gereken hassas bilgiler..

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 1

Yapay zekâ ile kesinlikle paylaşmamanız gereken bilgiler şunlardır:

1- Kişisel Kimlik ve İrtibat Bilgileri:

T.C. kimlik numarası, ev adresi ya da telefon gibi bilgiler bir kez dijital ortama girdiğinde, olası bir güvenlik açığında sizi doğrudan hedef hâline getirir. Bu tür veriler dijital kimliğinizin temelini oluşturur ve kötü niyetli kişilerin adınıza sahte işlemler yapmasının önünü açar.

2- Kurumsal Gizlilik ve İşe Ait Veriler:

Henüz duyurulmamış projeler, müşteri bilgileri veya şirket içi belgelerin paylaşılması, ciddi bir ticari risk yaratır. Bu veriler yapay zekâ sistemlerinde dolaşıma girerse, rakip firmaların dolaylı olarak bu bilgilere erişmesine yol açabilir ve bu durum mesleki yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 2

3- Mali Durum ve Borç Bilgileri:

Gelir düzeyiniz, kredi geçmişiniz ya da borçlarınız ekonomik profilinizi şekillendirir. Bu tür bilgiler ileride finans kuruluşlarının eline geçtiğinde, daha düşük kredi notu, yüksek faiz oranları ya da başvuruların reddi gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 3

4- Sağlık Durumu ve Genetik Veriler:

Hastalıklarınız, sağlıkla ilgili endişeleriniz veya genetik bilgileriniz son derece özel verilerdir. Bunların paylaşılması, gizliliğinizi kalıcı olarak zedeleyebilir; ileride sigorta primlerinin yükselmesi ya da kariyer fırsatlarında görünmez engellerle karşılaşmanıza yol açabilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 4

5- Ailevi Meseleler ve Duygusal Krizler:

Aile içi çatışmalar veya özel ilişkilerde yaşanan sorunlar, psikolojik hassasiyetlerinizi ortaya koyar. Bu bilgiler, sizi duygusal olarak etkilemeye yönelik manipülatif içerikler, hedefli reklamlar hatta kötü niyetli girişimler için kullanılabilecek değerli veriler hâline gelebilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 5

6- Üçüncü Şahısların Sırları:

Başkalarına ait özel bilgileri veya sırları yapay zekayla paylaşmak sadece etik bir sorun değil, aynı zamanda mahremiyet yasaları kapsamında hukuki bir suçtur. Başkasının hayatını dijital dünyaya izinsiz taşımayın.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 6

7- Çocukların Dijital Güvenliği:

Çocukların isimleri, okulları veya günlük programları gibi detaylar, onları doğrudan fiziksel bir güvenlik riskine açık hale getirebilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 7

8- Günlük Rutinler ve Konum:

Evden çıkış saatinizden kullandığınız güzergaha kadar her türlü rutin bilgisi, kötü niyetli kişiler için "ev ne zaman boş?" veya "nerede bulabilirim?" sorularının cevabı.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 8

9- Duygusal İtiraflar ve Zayıf Anlar:

Öfke veya çaresizlik anında paylaşılan derin itiraflar, algoritmalar tarafından ileride size yönelik "duygusal manipülasyon" amaçlı kullanılabilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 9

10- Dijital Kimlik Anahtarları:

Şifreler, annenizin kızlık soyadı veya güvenlik sorularının cevapları asla bir chat ekranına yazılmamalıdır. Olası bir sızıntı, tüm dijital varlığınızın saniyeler içinde çalınmasına neden olur.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 10

11- Stratejik Gelecek Planları:

Yeni bir iş fikri veya taşınma planı gibi henüz hayata geçmemiş projeler, veri havuzuna düştüğü an rakipler için analiz malzemesi haline gelebilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 11

12- Yasadışı Meraklar:

"Kimse duymaz" diyerek sorulan uç sorular, dijital sicilinizde "kırmızı bayrak" olarak işaretlenmenize ve gelecekte adli süreçlerde karşınıza çıkmasına yol açabilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 12

13- Özel Yazışmaların Mahremiyeti:

Başkasıyla yaptığınız bir konuşmayı düzenletmek için yapay zekaya kopyalamayın. Bu, hem sizin hem de karşı tarafın gizliliğini bulut sistemlerine mahkum eder.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 13

14- Telif ve Patent Bekleyen Fikirler:

Henüz tescillenmemiş bir icadı veya sanat eserini danışmak, o fikrin mülkiyetini tehlikeye atar. Yapay zeka, sizin fikrinizi bir başkasına "ilham" olarak sunabilir.

Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi - Resim: 14

15- Ses ve Biyometrik Veriler:

Ses kayıtlarınızı kontrolsüzce sisteme yüklemekten kaçının. Gelişmiş yapay zekalar sesinizi taklit ederek ailenizi hedef alan "dijital ikiz" dolandırıcılıklarına zemin hazırlayabilir.

Yeniçağ Gazetesi
