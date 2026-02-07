Yapay zekaya söylemeden önce iki kez düşünün: Hayatınızı karartabilecek 15 kritik bilgi

Yapay zekâ ile kesinlikle paylaşmamanız gereken bilgiler şunlardır:

1- Kişisel Kimlik ve İrtibat Bilgileri:

T.C. kimlik numarası, ev adresi ya da telefon gibi bilgiler bir kez dijital ortama girdiğinde, olası bir güvenlik açığında sizi doğrudan hedef hâline getirir. Bu tür veriler dijital kimliğinizin temelini oluşturur ve kötü niyetli kişilerin adınıza sahte işlemler yapmasının önünü açar.

2- Kurumsal Gizlilik ve İşe Ait Veriler:

Henüz duyurulmamış projeler, müşteri bilgileri veya şirket içi belgelerin paylaşılması, ciddi bir ticari risk yaratır. Bu veriler yapay zekâ sistemlerinde dolaşıma girerse, rakip firmaların dolaylı olarak bu bilgilere erişmesine yol açabilir ve bu durum mesleki yaptırımlarla sonuçlanabilir.