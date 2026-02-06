Gazeteci Hannah Lucinda Smith, ABD’de kamuoyu ile paylaşılan Jeffrey Epstein dosyaları hakkında önemli incelemelerde bulundu.

İddiaya göre, Epstein ve ekibinin 2017-2019 yılları arasında Türk lirası ve Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalarla yakından ilgilendiğine dair çarpıcı yazışmalar ortaya çıktı.

Belgelerden elde edilen verilere göre, Epstein’ın eski Harvard Rektörü ve ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers’ı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile bir "kur meselesi" görüşmesi yapması için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

"TÜRKİYE’NİN PARA BİRİMİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR”

Belgelere göre, 20 Şubat 2017 tarihinde Epstein, ekonomi profesörü Larry Summers’a bir E-Posta gönderdi.

Gönderilen mesajda Türk lirasının değer kaybından bahsedilerek “Their currency is in the toilet” (Para birimleri yerlerde sürünüyor) sözlerini sarf etti. Summers, aynı gün verdiği cevapta durumun ne olduğunu sorarak, “Oraya gitmem mi gerekiyor? Erdoğan’ın kuklası mı bunlar?” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

“ONLARA 250 BİN DEDİM”

21 Şubat 2017 tarihinde ise Epstein, Summers’a kur meselesini konuşmak üzere Türk Merkez Bankası ile çalışıp çalışmak istemediğini sordu ve yazışmada “Onlara 250 bin dedim” ifadesini kullanarak bir pazarlık payı hakkında bilgi verdiği öne sürüldü.

Gerçekleştirilen analizler sonucu hazine verileri, 2017’nin ilk yarısında Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir erime yaşandığını, fakat tam da Epstein’ın Summers’ı göndermek istediği Ocak-Şubat 2017 döneminde resmî rezervlere 2,6 milyar dolarlık gizemli bir giriş olduğunu gösterdiği iddia edildi.

BANNON VE "SHORT" OPERASYONLARI

Öte yandan Epstein’ın çevresindeki bir diğer isim olan Steve Bannon’ın 2018 senesindeki yazışmaları da dosyanın içinde ortaya çıktı. 2018 yılının Mayıs ayında kimliği karartılmış bir şahıs Bannon’a “Türkiye parası fena çakılıyor. Mükemmel.” şeklinde bir mesaj gönderiyor. Bannon’ın bu mesaja verdiği yanıt ise piyasa jargonuna atıfta bulunuyor: “Bannon vurur; Tanrı shortlar.”

"Shortlamak" (açığa satış), bir para biriminin veya varlığın değer kaybedeceği üzerine bahis oynayarak bu düşüşten kar elde etmek anlamına geliyor.