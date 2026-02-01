ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ile ilgili yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ortaya çıkan belgelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de isminin geçtiği ve yerine gelebilecek ismin konuşulduğu ortaya çıktı.

"PUTİN'İN İSMİ GEÇİYOR"

11 Ocak 2012 tarihli belgede, o dönemde Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi olan İlya Ponomarev'in, "Devlet Başkanına karşı ayaklanmanın ana organizatörlerinden" olduğu iddia edildi.

Belgede, "Eğer öldürülmezse, Putin'in yerini alıp kendisi başkan olabilir (er ya da geç olacak)" ifadeleri kullanıldı.

Rus basınında yer verilen habere göre ise, 2016 yılının haziran ayında Ukrayna'dan oturum izni alan Ponomarev, 2019 yılında Ukrayna vatandaşı oldu. Ponomarev'in hakkında Rusya'da açılmış davalar bulunuyor.