Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugünkü Resmi Gazete'te yayınladığı karar ile elektrikte serbest tüketici limitini 750 kWh'tan 500 kWh'a indirdi.

EPDK’nın 18 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan karar, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kabul edildi. Buna göre, yıllık elektrik tüketimi 500 kilovatsaat ve üzerinde olan aboneler, 2026 yılı itibarıyla elektrik tedarikçisini serbestçe seçme hakkına sahip olacak.

Kararın yürütülmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından sağlanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

SERBEST TÜKETİCİ NEDİR?

EPDK tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan, iletim sistemine doğrudan bağlı olan veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denir.

Serbest tüketiciler elektrik enerjisini istediği tedarikçiden satın alma hakkına sahiptir. Bu durum, elektrik piyasasında rekabet ortamının oluşmasını sağladığından ucuz fiyattan ya da farklı kampanyalar dahilinde elektrik satın almanızı sağlar.

Tedarikçisini seçme hakkı bulunan serbest tüketiciler, seçtiği bir tedarikçi ile ikili anlaşma imzalayarak elektrik alımını gerçekleştirebilir.

4 BİN KİLOVATSAAT SINIRI HANELERİ ZORLAYACAK

EPDK, 2026'da mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırını 4 bin kilovatsaat olarak belirlemişti. Buna göre bu sınırı aşan haneler "son kaynak tedarik tarifesi" kapsamında elektriği sübvansiyonlu bedel yerine doğrudan piyasa maliyeti üzerinden ödeyecek. Meslek odalarınca "görünmez zam" olarak nitelendirilen uygulama yeni yıldan itibaren faturaları yüzde 50 ile yüzde 80 arasında artıracak.