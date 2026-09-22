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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasına karar verilen Enver Altaylı hakkında ikinci bir soruşturma açıldığı belirtildi. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın Ağustos 2026’da yeniden açıldığı ve soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü açıklanmıştı.

İFADESİNDEKİ SÖZLERİ TUTANAĞA GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre Altaylı’nın ifade işlemi sırasında, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe’ye yönelik, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde sözler söylediği tutanağa geçirildi.

AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Altaylı’nın söz konusu ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı tehdit” suçlaması kapsamında resen ayrı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada daha önce de çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış; eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli adli kararlar verilmişti