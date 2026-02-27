Amatör Spor Vefa (AS VEFA), 6 Şubat depremlerinin ardından sadece sportif değil, insani bir mücadele yürütüyor.

24 Saat'ten Tolga Çifçi'nin haberine göre A Takım Kaptanı Süleyman Doğan, depremden sonra futbolun hayatlarındaki yerinin değiştiğini belirterek, “Artık sahaya sadece topun değil, umutların peşinden koşmak için çıkıyoruz. Futbol hayata tutunma biçimimiz oldu” dedi.

Birçok oyuncunun gündüz çalışıp akşam antrenmana geldiğini anlatan Doğan, kulübün kendileri için bir aile olduğunu vurguladı. “Vefa bizim için sadece bir isim değil, bir duruş” ifadelerini kullandı.

'ENKAZLARDA SPORCULARIMIZI ARADIK'

Takımın antrenörü Osman Köse ise deprem sonrası önceliklerinin futbol olmadığını söyledi. “Kimin hayatta kaldığını, kimin evinin yıkıldığını konuşuyorduk. Enkazlarda sporcularımızı arıyorduk” diyen Köse, bir süre şehri terk ettiklerini ancak konteynerlerde yaşam mücadelesi veren çocukları görünce yeniden harekete geçtiklerini anlattı.

Lisansların ve malzemelerin enkaz altında kaldığını belirten Köse, sosyal medya çağrılarıyla destek bulduklarını ifade etti. Sınırlı antrenmanla katıldıkları Türkiye Şampiyonası’nda finale kadar yükseldiklerini hatırlatan Köse, “Bu başarı filmlere konu olacak bir hikâye” dedi.

AMATÖRDEN PROFESYONEL ARENAYA

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapıya ağırlık verdiklerini kaydeden Köse, bazı oyuncuların TFF Gelişim Ligi’ne davet edildiğini söyledi. Profesyonel kulüplerle mücadele ettiklerini belirten Köse, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

'ÖNCELİĞİMİZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK'

Kulüp yöneticisi Ali Mert ise AS VEFA’nın 2016’da kurulduğunu, kısa sürede amatör liglerde başarılar elde ettiğini aktardı. Dokuz yaş kategorisinde 150’yi aşkın lisanslı sporcuları bulunduğunu belirten Mert, “Bizim için esas mesele iyi futbolcu değil, iyi birey yetiştirmek” dedi.

Kulübün logosundaki Anka Kuşu’nun küllerinden doğuşu simgelediğini ifade eden Mert, “AS VEFA denildiğinde akla dayanışma ve yeniden ayağa kalkma gelsin istiyoruz. Spor bizim için bir sonuç değil, bir süreç” diye konuştu.