Üç yıl geçti... Bir değil, iki değil, tam üç yıl.

Ve biz hâlâ yüzde 30'un üzerinde bir enflasyonu konuşuyoruz.

Oysa bu süreçte "dezenflasyon programı" açıklandı, faizler tarihi seviyelere çıkarıldı, kredi muslukları kısıldı, vergiler artırıldı, vatandaşın harcama gücü törpülendi. Kısacası ekonomi yönetiminin elindeki hemen her araç kullanıldı.

Peki sonuç?

Enflasyon hâlâ inatla yüksek.

İşin ilginç tarafı, bu tablonun herkesi aynı şekilde etkilememesi.

Bugün politika faizi yüzde 37 seviyesinde olabilir. Ancak bankalarda vadeli mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor. Yani cebinde parası olan, enflasyonun üzerinde getiri elde ediyor. Reel olarak servetini koruyor, hatta büyütüyor.

Bankalar açısından da tablo kötü değil. Mevduatı bir faizle topluyor, krediyi daha yüksek faizle kullandırıyor. Aradaki marj, kârlılığı beslemeye devam ediyor.

Peki ya yüksek faizle kredi kullanan iş insanları?

İlk bakışta onların mağdur olduğu düşünülebilir.

Ama tablo o kadar basit değil.

Yüksek enflasyon ortamında borcun reel değeri zaman içinde eriyor. Nominal olarak yüksek görünen faiz yükünün önemli bir kısmını enflasyon zaten aşındırıyor. İşletmeler de bunu fiyatlarına yansıtabildiği ölçüde maliyetlerini tüketiciye aktarabiliyor.

Asıl kaybeden kim?

Emekli...

Asgari ücretli...

Maaşlı çalışan...

Yani gelirini enflasyon kadar artırma şansı olmayan milyonlar.

Her ay maaşı biraz daha eriyor.

Alım gücü biraz daha düşüyor.

Hayat standardı sessiz sedasız geriliyor.

Aslında enflasyonun en ağır vergisini bu kesim ödüyor.

Peki ekonomi yönetimi neden hedefe ulaşamıyor?

Neredeyse her ay yeni bir gerekçe duyuyoruz.

Bir gün jeopolitik gelişmeler...

Bir gün İran krizi...

Başka bir gün zirai don...

Sonra sel felaketi...

Ardından küresel belirsizlikler...

Elbette bunların her biri fiyatlar üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilir. Hiç kimse bunu inkâr etmiyor.

Ancak üç yıldır yüzde 30'un üzerinde kalan enflasyonu sadece bu gelişmelerle açıklamak mümkün değil.

Çünkü geçici şoklar geçer.

Kalıcı enflasyon ise yapısal nedenlerle yaşar.

Bu yüzden her ay yeni bir mazeret üretmek, ödevini yapmayan öğrencinin klasik cümlesini hatırlatıyor:

"Elektrikler kesikti..."

Gerçek şu ki, bir ülkede enflasyon uzun süre düşmüyorsa artık sadece ekonomik bir sonuç değildir.

Bu aynı zamanda bir tercih meselesidir.

Çünkü enflasyonun kazananları da vardır.

Borçlunun reel yükünü azaltır.

Varlık fiyatlarını şişirir.

Vergi gelirlerini nominal olarak artırır.

Bütçeyi kısa vadede rahatlatır.

Tasarruf sahibinin bir bölümünü yüksek faizle memnun eder.

Kaybeden ise sabit gelirli milyonlardır.

Onların ne enflasyondan korunacak bir serveti vardır ne de fiyat artışlarını gelirlerine yansıtabilecek bir gücü.

Üç yıldır aynı filmi izliyoruz.

Hedefler açıklanıyor...

Tahminler revize ediliyor...

Bahaneler değişiyor...

Ama market etiketi değişmiyor.

Çünkü enflasyon, sadece para politikasıyla değil; güven, mali disiplin, verimlilik artışı ve tutarlı ekonomi politikalarıyla kalıcı olarak düşürülebilir.

Aksi hâlde her ay yeni bir gerekçe buluruz.

Ama vatandaşın cebindeki eksilmeyi açıklayacak yeni bir mazeret bulamayız.