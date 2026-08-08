Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifi sürecinde ve Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde ilk günden beri belirledikleri genel çizgiye ve ilkesel tutuma uygun hareket edeceklerini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise konuyla ilgili ayrıntılı bir konuşma yaptıktan sonra özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e seslendi. Konuşmanın sadece bu bölümünü paylaşıyorum.

Özdağ, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen PKK affı, ne yazık ki son değil; yasa ve Anayasa'mızı değiştirecek, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürecek bir sürecin başlangıcıdır. Bu sürecin başlayacağını ilan eden Devlet Bahçeli şöyle demişti, hatırlayalım: 'Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, her şey değişecek. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti değişmez.' demişti. İşte Türkiye Cumhuriyeti değişiyor. Değiştireceklerini bildiği için bunu söylemişti.

Bu yasa Meclis'e gelip görüşüldükten sonra PKK'ya af çıktıktan sonra, eğer Anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmaz ise PKK terör eylemlerine bıraktığı yerden başlayacak. Çünkü PKK, 'Silahları bıraktık.' demiyor, 'Silahlı mücadeleyi bıraktık.' diyor. Ve serbest bırakılan PKK'lılar bize tekrar silah sıkacak, pusu kuracak, bombalayacak. Bunu birinci açılımın içinde hazırlıklarının yapıldığını görmüş, hendek terörü sürecinde de ülke olarak yaşamıştık.” diye konuştu ve doğrudan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi:

“Buradan bazı siyasi partilerin genel başkanlarına, özellikle de Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e seslenmek istiyorum. Bugün artık karar günü. Siyasette herkes tarafını seçecek ve Türk halkının önüne seçtiği tarafla çıkacak.

Biz, başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefetin bir blok olarak çerçeve yasaya ve yıkıcı, bölücü 'Terörsüz Türkiye' sürecine karşı durmasını tarihî bir devlet sorumluluğu olarak görüyoruz. Özgür Bey, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin tasfiyesine ortak olmayın. Zaten Öcalan komisyonuna oturarak, komisyonun çıkardığı rapora imza atarak işlerin bu noktaya gelmesine katkı sağladınız. Hem diyorsunuz ki biz muhalefet partisiyiz hem de Erdoğan'ın önümüzdeki seçimleri kazanma stratejisinin en önemli parçası olan Öcalan ve PKK'yla pazarlık sürecine ve bu sürecin sonucu olan yasaya 'evet' diyeceksiniz. Bu nasıl bir muhalefet olacak? Bu yasaya 'evet' demek, kirli referandum gecesi Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelmemek demektir. Bu yasaya 'evet' demek, sığınmacılara vatandaşlık verilmesini onaylıyorum demektir. Bu yasaya 'evet' demek, 'Ben bu iktidarın gizli ortağıyım.' demektir. Onlarca CHP belediye başkanı zindandayken, yüzlerce partiliniz tutukluyken, Türk milletine 'Biz Türklerin demokratikleşmesi için bu yasaya evet diyoruz.' demeyin. Çünkü buna, Özgür Bey, kimse inanmaz.”

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Ümit Özdağ, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na “Allah yardımcınız olsun” derken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı tavından dolayı kutladı. Özdağ, Tuğrul Türkeş, İlhan Kesici ve vatansever milletvekillerine de seslendi:

“Sayın Türkeş, Tuğrul Bey, babanız rahmetli Alparslan Türkeş'in kemiklerini sızlatmayacağınızdan eminim. Babanızın oğlu gibi davranacağınızdan eminim. Rahmetli Erbakan Hoca'nın oğlu Sayın Erbakan bu tasarıya 'hayır' derken ve referandum isterken, herhâlde Başbuğ Türkeş'in oğlu da bu yasaya 'evet' demeyecektir. Ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan'ı da kutluyorum. Babasının oğlu olduğunu göstermiştir. Tebrik ediyorum Sayın Erbakan sizi. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki İYİ Parti Meclis Grubu'na da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu bölünme yasa tasarısına karşı verecekleri mücadelede başarılar diliyorum. Müsavat Başkan, Allah yardımcımız olsun.

Ve yine unutmadan, 10 yaşından beri tanıdığım, kendisine de ağabey dediğim Sayın İlhan Kesici, partiniz bu yasaya evet diyormuş. Sizin 'evet' demeyeceğinizden eminim. Bütün bir hayatınızı, netice itibarıyla hangi partide olursanız olun, Türk milleti için yaşadınız. Bugün de o çizgiyi sürdüreceğinizden eminim. Daha birçok vatansever milletvekilinin de partisi ne olursa olsun, bu yasaya 'hayır' diyerek evlatlarına güzel bir miras bırakacağına inanıyorum.”

Bunlar, son uyarılardır...