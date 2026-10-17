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Kaynak: AA

New York borsası, yapay zekâ bağlantılı hisselerde etkili olan satış baskısının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 52.002,41 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,09 kayıpla 7.659,44 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,15 azalışla 26.140,03 puana indi.

Hafta boyunca açıklanan veriler, enflasyonun hız kazandığını ve enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer kategorilere de yansıdığını gösterdi. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele etmek amacıyla yeni faiz artışlarına gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI GERİLEDİ

Yüksek faiz oranlarının yapay zekâ yatırımlarını olumsuz etkileyebileceğine ilişkin kaygılar nedeniyle teknoloji hisseleri üzerindeki baskı devam etti.

ABD'nin piyasa değeri bakımından en büyük şirketleri arasında yer alan Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, SpaceX, Meta, Broadcom ve Tesla'nın hisseleri yüzde 1,5 ila yüzde 4,5 arasında değer kaybetti.

CoreWeave hisseleri yüzde 12'ye yakın gerilerken Advanced Micro Devices, Micron Technology ve Intel hisselerinde de yaklaşık yüzde 6 düşüş yaşandı.

Buna karşılık enerji, sağlık ve finans başta olmak üzere diğer sektörlerde faaliyet gösteren bazı şirketlerin hisselerindeki yükselişler, Dow Jones endeksindeki kaybın daha fazla artmasını önledi.

Yapay zekâyla bağlantılı hisselerde dün yaşanan satış dalgasının yatırımcıları devlet tahvillerine yönlendirmesiyle gerileyen tahvil faizleri, bugün yatay bir seyir izledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,43 seviyesinde gerçekleşti.

Jeopolitik gerilimlerin yol açtığı arz endişeleri, petrol fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 3,5 artarak 109,64 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,9 yükselişle 101,74 dolardan işlem gördü.

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılar kapsamında katıldığı bir etkinlikte, bankanın gelecek toplantılarda alacağı kararlara ilişkin herhangi bir yönlendirmede bulunmadı. Warsh, bununla birlikte Fed'in fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Fiyat istikrarını sağlayacaklarını açıkça ortaya koyduklarını belirten Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD'de ithalat fiyat endeksi eylül ayında aylık bazda yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 2,2 yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi de eylül ayında aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydederek piyasa beklentilerini aştı.