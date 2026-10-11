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Güneş enerjisi sektöründe verimlilik standartlarını değiştirecek fotovoltaik-termal (PVT) hibrit teknolojisi ticarileşme yolunda dev bir adım attı. İtalyan girişim Syntropia tarafından geliştirilen "DuoSolis" adlı panel, panellerin arkasında biriken ve elektrik verimini düşüren fazla ısıyı toplayarak kullanışlı termal enerjiye dönüştürüyor.

ÇİFT ÇIKIKLI SİSTEMLE REKOR VERİMLİLİK

Panelin arka bölümüne entegre edilen mikro kanallı alüminyum ısı emici, fotovoltaik hücreleri soğuturken elde edilen ısıyı dolaşım sıvısı aracılığıyla sıcak su tanklarına veya ısı pompalarına aktarıyor. Soğutma etkisi sayesinde standart panellere kıyasla günlük elektrik üretiminde yüzde 3,1 artış sağlayan DuoSolis, testlerde 200 litrelik bir su tankını 35 dereceden 73 dereceye kadar ısıtmayı başardı. Elektrik verimliliği yüzde 20,1, ısıl verimliliği ise yüzde 46,7 olarak ölçülen panelin toplam enerji dönüşüm verimliliği yüzde 66,8 seviyesine ulaştı.

Toplamda 1.940 W nominal güce ulaşabilen ve 30 yıl garantiyle sunulan 45 kilogramlık panel; eğimli çatılara, düz zeminlere ve bina cephelerine kolayca monte edilebiliyor. Şirket, ısı pompaları ve jeotermal sistemlerle entegre çalışacak daha gelişmiş "DuoSolis+" modeli üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.