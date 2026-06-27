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Kaynak: DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artırmak ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla dikkat çeken bir destek programını devreye aldı. Yeni uygulamayla, enerji tüketimini veya karbon emisyonunu azaltmayı başaran işletmelere ciddi miktarda hibe desteği sağlanacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler destekten yararlanabilecek. Program çerçevesinde, belirlenen referans döneme göre enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini ya da karbon emisyon yoğunluğunu düşüren işletmelere enerji faturalarının yüzde 30’u oranında nakdi hibe verilecek.

ÜST LİMİT 18 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Destek programında verilecek hibenin üst limiti 2026 yılı için 18 milyon 61 bin 775 TL olarak belirlendi. Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleneceği bildirildi.

Başvuru yapan ve performans kriterlerini karşılayan işletmeler, başvurunun yapıldığı yılki enerji giderlerinin yüzde 30’unu doğrudan hibe olarak alma hakkı kazanacak.

Başvurular dijital ortamda yapılacak

İşletmeler, destek programına başvurularını e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

COP31 YILINA ÖZEL KRİTER DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanması nedeniyle, bu yıla özel olarak değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gidildi. Normal şartlarda birden fazla kriter dikkate alınırken, bu yıl karbon emisyon yoğunluğunu en fazla azaltan işletmelere öncelik verilecek.

Yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından, sanayi sektöründen en başarılı 10 işletme ile ticari bina ve hizmet sektöründen en başarılı 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletme destek almaya hak kazanacak.

Yeni destek mekanizmasıyla hem işletmelerin maliyetlerinin düşürülmesi hem de Türkiye’nin çevre ve iklim hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.