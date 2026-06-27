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Kaynak: Haber Merkezi

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 23-24-25 Haziran 2026 tarihlerinde yapıldı. Halka arzda birim fiyat 40 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 60 milyon 750 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı sona erdi.

Şirketin halka arzına toplam 1 milyon 143 bin 799 başvuru yapılırken, toplam talep tutarı 34 milyar 225 milyon 279 bin 480 TL olarak kaydedildi. Dağıtım sonucunda ise 1 milyon 124 bin 953 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEN PAYLARIN İSE 88,66 KATI TALEP OLDU

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,46 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 10,20 katı, yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların ise 88,66 katı talep oldu.

Dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 50, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, Beta grubu çalışanları için yüzde 1 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 39 oldu.

Halka arz sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcı grubunda 1 milyon 103 bin 933 başvuruya, yüksek başvuru grubunda 20 bin 394 başvuruya, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda 267 başvuruya ve Beta şirket çalışanları grubunda 359 başvuruya dağıtım gerçekleştirildi.