Faturalardan ziyade elektrik kesintileri, doğal gaz bağlantı süreçleri ve elektrikli araç şarj altyapısındaki eksiklikler öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Rapora göre elektrik alanında toplam 118 bin 673 başvuru incelendi. Bu başvuruların yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturan 52 bin 690 şikâyet, doğrudan elektrik kesintileriyle ilgiliydi. Voltaj dalgalanmaları yüzde 8,7 oranında 10 bin 325 başvuruya ulaşırken, şebekeye bağlantı ve yatırım talepleri yüzde 8,4 ile 9 bin 968 bildirim olarak kaydedildi.

Doğal gaz tarafında ise toplam 38 bin 832 başvuru yapıldı. Şikâyetlerin yarıdan fazlası (yüzde 52) bağlantı süreçlerinden kaynaklandı. Bu kapsamda 20 bin 192 başvuru bağlantı sorunlarına odaklanırken, servis kutularına ilişkin şikâyetler yüzde 7 (2 bin 721 başvuru) seviyesinde gerçekleşti. Hatalı faturalandırma ve fatura kalemlerine yönelik itirazlar ise yüzde 5 oranıyla 1.944 başvuru olarak rapora yansıdı.

Elektrikli araç şarj hizmetlerinde ise toplam 1.024 bildirim değerlendirildi. Bu başvuruların önemli bir kısmı EPDK’nın yetki alanı dışında kalan konuları kapsarken, şarj istasyonlarının yetersizliği yüzde 15,2 ile 155 başvuruya ulaştı. Fiyatlandırma ve hizmet bedellerine yönelik şikâyetler yüzde 14,1 (144 başvuru) olurken, hizmete erişim sorunları, kesintiler ve ekipman kalitesiyle ilgili başvurular yüzde 10 (102 başvuru) seviyesinde gerçekleşti.

Raporda ayrıca şikâyetlerin mevsimsel olarak değişiklik gösterdiği vurgulandı. Yaz aylarında klima kullanımına bağlı olarak elektrik kesintileri ve voltaj problemleri artarken, kış aylarında doğal gaz bağlantı ve hizmet süreçlerine yönelik şikâyetlerde yükseliş gözlendi. Başvuruların yüzde 59’u elektrik dağıtım şirketlerine, yüzde 21’i doğal gaz dağıtım şirketlerine, yüzde 7’si elektrik tedarik şirketlerine ve yüzde 13’ü doğrudan EPDK birimlerine iletildi.