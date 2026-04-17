Yayımlanan kararlar doğrultusunda, enerji arz güvenliğini sağlamak ve şebeke bağlantılarını tamamlamak amacıyla şu iki büyük hat projesi kapsamındaki bölgeler kamulaştırılacak:

Edirne Hattı: "400 kV R24-Edirne RES TM-Saros Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi"

Muğla Hattı: TEİAŞ’a ait "154 kV (Muğla Güney-Dalaman) Beş. N.-Köyceğiz Enerji İletim Hattı Projesi"

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek süreçte, taşınmazlar üzerindeki hak tesisi şu şekilde gerçekleştirilecek:

Enerji hattının taşıyıcı unsurları olan direk yerleri, doğrudan mülkiyet şeklinde kamulaştırılacak.

İletken tellerin havadan geçtiği ve "salınım gabarisi" olarak adlandırılan alanlarda ise irtifak hakkı kurulacak.

ENERJİ İLETİMİNDE STRATEJİK ÖNEM

Acele kamulaştırma kararı, projelerin hızlıca hayata geçirilmesini sağlayarak bölgesel enerji dağıtımındaki darboğazların aşılmasını hedefliyor. Özellikle Edirne bölgesindeki Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ile entegre çalışacak hatlar, yenilenebilir enerjinin sisteme dahil edilmesinde kritik rol oynayacak.

Kararlar, bağlantı anlaşmaları uyarınca tesis edilecek hatların güzergahına isabet eden tüm taşınmazları kapsıyor.