Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından düzenlenen “2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı” için Türkiye’nin adaylarını açıkladı. Çanakkale’den Tunceli’ye kadar uzanan listede, Türkiye’nin kültürel mirasını ve sürdürülebilir turizm başarısını temsil edecek 4 eşsiz yerleşim yer alıyor.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK 4 GURUR NOKTASI

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, özgün mimarisi ve korunmuş doğasıyla öne çıkan şu bölgeler aday gösterildi:

Çanakkale - Adatepe Köyü: Ayvacık ilçesinde bulunan köy, tarihi dokusu ve kendine has mimari yapısıyla büyüleyici bir atmosfere sahip.



İzmir - Sığacık Mahallesi: Seferihisar'ın incisi Sığacık, yerel yaşam kültürü ile modern turizm dengesini en iyi yansıtan merkezlerden biri.



Muğla - Eski Datça Mahallesi: Tarihi taş evleri ve kültürel birikimiyle Datça'nın en özel noktalarından biri olarak listede yerini aldı.

Tunceli - Ziyaret Köyü: Ovacık ilçesindeki köy, el değmemiş doğal yapısı ve derin kültürel değerleriyle dikkat çekiyor.



BAKAN ERSOY: "YEREL DEĞERLERİMİZİ KÜRESEL VİTRİNE TAŞIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, adaylık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada turizmin çeşitlendirilmesine vurgu yaptı. Ersoy:

"Yerel değerlerimizi koruyarak turizmi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların uluslararası platformlarda karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adaylıkların, ülkemizin turizmdeki zenginliğini ve özgünlüğünü bir kez daha dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum."





SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ülkenin en fazla 8 aday ile katılabildiği programda Türkiye, bu yıl 4 güçlü adayla yarışacak. Başvuru süreci 9 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanacak. Heyecanla beklenen sonuçların ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde dünya kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

TÜRKİYE’NİN "EN İYİ TURİZM KÖYÜ" BAŞARI TABLOSU

Türkiye, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün bu prestijli programında daha önceki yıllarda da büyük başarılar elde etmişti. İşte "En İyi Turizm Köyü" unvanını kazanan geçmiş duraklarımız:



2021 Mustafapaşa (Nevşehir), Taraklı (Sakarya)

2022 Birgi (İzmir)

2023 Şirince (İzmir)

2024 Ormana (Antalya)

2025 Akyaka (Muğla), Barbaros (İzmir), Anıtlı (Mardin), Kale Üçağız (Antalya)