Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki tarihi Lübbey Köyü, altyapı çalışmaları ve restorasyon projeleriyle yeniden turizm merkezi haline getirilmeye hazırlanıyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 1

Geçmişi Helenistik döneme kadar dayanan Lübbey, İzmir’in Ödemiş ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 2

Mahalle, doğası ve Osmanlı döneminden kalan taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleriyle dikkat çekiyor. Lübbey’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen 44 sivil mimari örneği ile 4 anıtsal yapı bulunuyor.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 3

Çeşitli nedenlere bağlı göçler nedeniyle günümüzde mahallede yalnızca 3 evde yaşam devam ediyor.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 4

Boş evleri ve terk edilmiş görüntüsü nedeniyle “hayalet köy” olarak anılan tarihi mahalle, yapılacak çalışmalarla yeniden can bulacak.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 5

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Lübbey’in Efeler Yolu kültür rotasına eklenmesiyle hareketlilik kazandığını söyledi. Elban, tarihi camideki restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 6

Mahallenin tarihine ilişkin anlatılan “gizemli hikayelerin” gerçeği yansıtmadığını ifade eden Elban, göçün altyapı eksikliği nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 7

“Burayla ilgili farklı hikayeler uyduruluyor. ‘Perili köy’ gibi anlatımlar var ama gerçek bu değil. Şimdi elektrik ve su altyapısı yeniden geldi, kanalizasyon çalışmaları da yapılacak. Eski evleri restore etmek isteyenler var. Bu çalışmalarla burası yeniden cazibe merkezi olacak” dedi.

Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak - Resim: 8

Bölgede belgesel ve film çekimleri yapıldığı, ayrıca akademisyenler tarafından Lübbey’in tarihini anlatan bir kitap çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
