Geçmişi Helenistik döneme kadar dayanan Lübbey, İzmir’in Ödemiş ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor.
Sadece 3 ailenin yaşadığı hayalet köy turizmle yeniden ayağa kalacak
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi Lübbey Köyü, altyapı çalışmaları ve restorasyon projeleriyle yeniden turizm merkezi haline getirilmeye hazırlanıyor.
Mahalle, doğası ve Osmanlı döneminden kalan taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleriyle dikkat çekiyor. Lübbey’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen 44 sivil mimari örneği ile 4 anıtsal yapı bulunuyor.
Çeşitli nedenlere bağlı göçler nedeniyle günümüzde mahallede yalnızca 3 evde yaşam devam ediyor.
Boş evleri ve terk edilmiş görüntüsü nedeniyle “hayalet köy” olarak anılan tarihi mahalle, yapılacak çalışmalarla yeniden can bulacak.
Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Lübbey’in Efeler Yolu kültür rotasına eklenmesiyle hareketlilik kazandığını söyledi. Elban, tarihi camideki restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.
Mahallenin tarihine ilişkin anlatılan “gizemli hikayelerin” gerçeği yansıtmadığını ifade eden Elban, göçün altyapı eksikliği nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.
“Burayla ilgili farklı hikayeler uyduruluyor. ‘Perili köy’ gibi anlatımlar var ama gerçek bu değil. Şimdi elektrik ve su altyapısı yeniden geldi, kanalizasyon çalışmaları da yapılacak. Eski evleri restore etmek isteyenler var. Bu çalışmalarla burası yeniden cazibe merkezi olacak” dedi.
Bölgede belgesel ve film çekimleri yapıldığı, ayrıca akademisyenler tarafından Lübbey’in tarihini anlatan bir kitap çalışmasının sürdüğü belirtildi.