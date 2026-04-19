Peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri ile dikkat çeken bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Dünyanın gözü burada: UNESCO mirası Kapadokya’da bahar şöleni
Dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, bahar aylarının gelmesiyle beraber yeşilin her tonuna bürünen doğası, peri bacaları ve tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Milli Parkı ve çevresindeki vadiler, bahar aylarında açan çiçekler ve canlanan doğasıyla adeta görsel şölen sunuyor.
Bölgeyi ziyaret eden turistler, hem doğal güzellikleri keşfediyor hem de çeşitli aktivitelerle Kapadokya'yı farklı açılardan deneyimleme fırsatı buluyor.
Bölgenin tarihi dokusu da turistlerin ilgisini çeken önemli unsurlar arasında bulunuyor. Kayalara oyulmuş kiliseler, manastırlar ve yer altı şehirleri, Kapadokya'nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.
Ziyaretçiler, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de tarihi bir yolculuğa çıkıyor.
Doğanın, tarihin ve maceranın bir arada yaşandığı Kapadokya, bahar mevsiminde sunduğu eşsiz manzaralar ve aktivitelerle turizm sezonuna hareketli bir başlangıç yaptı.