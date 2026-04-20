En popüler bebek isimleri belli oldu: İşte listenin zirvesindeki isimler

BEBEKLERE EN ÇOK KONULAN İSİMLER



ADNKS sonuçlarına göre 2025 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri Alparslan, Göktuğ ve Metehan oldu. Erkek bebeklerin 7 bin 527’sine Alparslan, 6 bin 36’sına Göktuğ, 5 bin 393’üne Metehan ismi verildi.

Kız bebeklerde ise en çok tercih edilen isimler Alya, Defne ve Gökçe oldu. 8 bin 751 bebeğe Alya, 7 bin 731 bebeğe Defne, 7 bin 603 bebeğe ise Gökçe adı verildi.

Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en yaygın erkek isimleri Yusuf, Mustafa ve Ömer olurken, kız çocuklarda Zeynep, Elif ve Ecrin isimleri öne çıktı.