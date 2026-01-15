Her gün art arda gelen zamlar sebebiyle geçinemeyen vatandaşlar isyanda. 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE YÜKSELİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), emekli maaşlarının yükseltilmesi için önemli bir kanun teklifini gündemine aldı. 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının, yapılacak yeni düzenleme ile yapılacak yeni zamla 20 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. Teklif komisyondan geçerse Genel Kurul'a sunulmasının ardından yasalaşma süreci başlayacak.

SGK uzmanı Murat Bal'ın canlı yayında paylaştığı kulis bilgilerine göre, emekli maaşlarında farklı düzenlemeler de söz konusu olabilir. Emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde yeni düzenleme olabileceği konuşuluyor.

