Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor taslağında “umut hakkı” yer almadı.

TBMM’de oluşturulan çözüm süreci komisyonunun hazırladığı rapor taslağında, kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri olan Abdullah Öcalan’a "umut hakkı" getirilmesine yönelik bir ifade yer almadı.

Taslakta, örgütün tamamen silah bırakmasını teşvik edecek hukuksal düzenlemeler yapılması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması ve eve dönüşleri destekleyecek toplumsal bütünleşme adımlarına dair öneriler bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, silahsızlanmanın devlet tarafından “tespit ve teyidi” vurgusu da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

KAYYIM BAŞLIĞI GÜNDEMDE

Metinde AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasına vurgu yapıldığı, demokratikleşme alanında ‘Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’ başta olmak üzere çeşitli düzenlemelerde revizyon ihtiyacının dile getirildiği ifade edildi. Kayyım uygulamalarına ilişkin boşlukların giderilmesi ve kayyım başlığında düzenleme önerilerinin taslakta yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

ŞERH DÜŞÜLMEYECEK

Taslakta, silah bırakma ve eve dönüşlere ilişkin hukuki çerçevenin kurulması için Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz mevzuatı ve Terörle Mücadele mevzuatında ihtiyaç duyulan değişikliklerin önerildiği, mevcut uygulamada sorunlu alanların (cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi) belirlenerek idari adımlar atılmasının da tavsiye edildiği belirtildi.

Ayrıca CMK, TCK ve TMK’da “keyfiyete yol açan” boşlukların hukuk devleti ilkesi çerçevesinde doldurulması hedefi öne çıkarıldı.

Taslağın, dağdakilerin dönüşü ve “kademeli tahliye” gibi yasa çalışmasının ayrıntılarına girmeyen, daha çok kanunun maksadı ve neden gerekli olduğu gibi sorulara yanıt veren genel bir çerçeve sunduğu ifade edildi. Ayrışmalı başlıklara raporda yer verilmeyeceği ve metne muhalefet şerhi düşülmeyeceği bilgisi de paylaşıldı.