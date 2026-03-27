Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tasfiye ettiği Süleyman Soylu'nun kadrolarının geri dönebileceği konuşulurken, diğer yanda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Emniyet içerisindeki atamalarda etkili olabileceği konuşuluyor.

T24'ten Tolga Şardan'ın "Emniyet’te 'liste savaşları' başladı" başlıklı köşe yazısında değindiği güç savaşları, Emniyet içerisindeki kadroların kaderini belirleyecek. Emniyet içerisinde 2 ana grupta yaşanan güç savaşları Emniyet'in kontrolünün AKP'nin mi yoksa MHP'nin mi kontrolüne geçeceği konusunu gündeme taşıyor.

Tolga Şardan'ın köşe yazısından ilgili kısım şöyle:

Teşkilat, bugünlerde tamamen “üst düzey yönetici” atamalarına odaklanmış durumda. Bu nedenle merkez teşkilatındaki kulisler epeyce hareketli. Taşradakiler de gözlerini Ankara’ya çevirmiş halde gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorlar.

"LİSTE SAVAŞLARI BAŞLADI"

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ömer Urhal ve Caner Tayfur ile özellikle Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in yaş haddinden emekliye ayrılmalarının yanında, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın görevden alınması yönündeki kulislere düşen bilgiler, teşkilatta deyim yerindeyse “liste savaşları”nı gündeme taşıdı bir süredir.

"İKİ ANA GRUP ÖN PLANDA"

Emniyet’te şimdilerde iki ana grup yeni dönemde görev alma ve gücü elinde bulundurma mücadelesine girişmiş durumda.

İlki, AKP’nin kendi tabanını oluşturan muhafazakâr kanat. Bu grubu ister Milli Görüş, ister İlim Yayma Grubu diye adlandırın, size kalmış.

NUMAN KURTULMUŞ VE YUSUF TEKİN ETKİSİ

AKP içinde dikkat değer gücü olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Çiftçi’nin İçişleri Bakanı olmasındaki etkisini dikkate aldığımızda emniyette gerçekleşecek üst düzey atamalarda aynı yaklaşımın görülmesi yüksek olasılık.

Kurtulmuş ve Tekin’in etkili olduğu kesimde atamalara aday isimlerin bulunduğu listeyi aynı zamanda yakın zamanda Kurtulmuş’un kadrosuna danışman konumunda yatay geçiş yapan Eski Emniyet Müdürü Suat Çelik hazırlıyor.

KURTULMUŞ'UN ADAYI SUAT ÇELİK

Çelik, geçmişte merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın koruma müdürüydü. Kısa süre önce emniyetteki görevinden TBMM’ye geçiş yapıp yaş haddinden emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkardı. Çelik, aynı zamanda “Polis kökenli Emniyet Genel Müdürü” modelini öneren TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Emniyet Genel Müdür adayı.

MHP’YE YAKIN GÖRÜNÜMLÜ SOYLU’NUN ESKİ EKİBİ

Emniyet’te yeni dönemde görev almak isteyenler için liste hazırlayan diğer grup ise, MHP Genel Merkezi’yle teması olduğu iddia edilenlerden oluşuyor.

Aslında bu grubu, “MHP’ye yakın” yerine “Süleyman Soylu’nun döneminden tasfiye edilen isimlerden bazılarının içinde yer alanlar” şeklinde tanımlamak daha doğru olacak.

Söz konusu grubun başını, halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevindeki Mahmut Çorumlu çekiyor. Önceki Bakan Yerlikaya döneminde “geri plana” alınan ve özellikle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi önemli birimlerden sorumlu iken farklı göreve çekilen Çorumlu’yu Büyüteç okurları yakından biliyor.

Çorumlu, aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın yeni yönetimiyle de tanışıklığını ve yakınlığını kullanarak biraz daha öne çıkma çabasında. Yakın zamanda Çorumlu’nun özel kalem amirinin karıştığı skandal emniyetteki güncelliğini halen koruyor.

Çorumlu, liderliğini yürüttüğü ekibin desteğiyle Emniyet Genel Müdürü olabilme girişimlerine ağırlık vermiş durumda son günlerde.

DİNÇ’İN ADI KULİSLERDE

Birbiriyle yarışan ve güç savaşına giren bu iki grubun dışında bir de “bağlantısızlar” var. Hiçbir siyasi cepheyle, dini yapıyla teması olmayan, belki de ihtiyaçtan şans eseri göreve gelenler bu isimler.

Unutmadan bir de yaş haddinden emekli olacak Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in de adı çok güçlü olmasa da Emniyet Genel Müdürlüğü için kulislere düştü. Dinç’i destekleyenler ise, “ne muhafazakârlar olsun ne de MHP’ye yakın olanlar” diyerek farklı alternatifi düşünenler.